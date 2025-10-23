Hotgirl 26 tuổi bỏ học tiến sĩ Stanford, lập nên startup được định giá 470 triệu USD, là ứng dụng có 14,5 triệu người dùng

Demi Guo, 26 tuổi – nhà sáng lập công ty video AI Pika, có bằng đại học về toán học và khoa học máy tính, nhưng từ nhỏ cô đã mang trong mình một niềm đam mê sáng tạo – từ viết thơ cho đến thử nghiệm với hình ảnh và video trên mạng xã hội.

Chính điều đó đã khiến Guo bỏ chương trình tiến sĩ tại Đại học Stanford vào tháng 4/2023 để cùng Chenlin Meng, một nghiên cứu sinh tiến sĩ khác đam mê hoạt hình, sáng lập Pika. Khi đó, thị trường video AI đang bắt đầu bùng nổ với những cái tên như Runway, và sau một thời gian thử nghiệm làm phim dài bằng công nghệ AI, Guo và Meng quyết định tạo ra một công cụ video AI dễ dùng hơn, ngay lập tức thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư hàng đầu Thung lũng Silicon, như Nat Friedman (cựu CEO GitHub).

Chỉ trong hơn một năm, Pika đã huy động được khoảng 135 triệu USD, đạt định giá 470 triệu USD và sở hữu 14,5 triệu người dùng trên nhiều ứng dụng sáng tạo khác nhau. Gần đây, công ty ra mắt một ứng dụng video AI mới có phong cách giống TikTok, cũng mang tên Pika, và ứng dụng này nhanh chóng trở thành xu hướng. Tuần trước, Pika còn công bố tính năng mới “Predictive Video” — điểm khác biệt so với các công cụ video AI khác vốn đòi hỏi người dùng phải nhập mô tả dài và chi tiết.

Với Predictive Video, người dùng chỉ cần tải lên một bức ảnh selfie và nói một câu đơn giản như “biến tôi thành ngôi sao rock”, hoặc “tôi đang thuyết trình TED Talk” hay “hãy để tôi hát bằng tiếng Nhật”. Công cụ sẽ tự động hiểu ý định của người dùng, rồi tạo ra một video hoàn chỉnh với kịch bản, nhạc, động tác, ánh sáng, góc máy và hiệu ứng hình ảnh.

Không chỉ tạo ra một clip tĩnh đơn lẻ, Pika còn có thể dự đoán chuyển động và tương tác, cho phép người dùng lồng ghép bản thân hoặc các yếu tố thực tế vào những cảnh quay do AI tạo ra, tạo nên một dạng “thực tế hỗn hợp” (mixed reality) mà bình thường phải cần đến kỹ năng hoạt hình và thời gian sản xuất chuyên nghiệp.

Guo cho biết, sản phẩm được thiết kế riêng cho thế hệ Gen Z và Gen Alpha – những người lớn lên cùng video ngắn và coi các nền tảng trực tuyến là nơi thể hiện cá tính và cảm xúc.

“Hầu hết người dùng bình thường sẽ không bao giờ thử tạo phim bằng AI, nhưng rất nhiều người thích làm video ngắn”, Guo nói. “Pika hướng đến điều đó – sự tự biểu đạt”.

Cô nhấn mạnh rằng điều này đi ngược lại khái niệm “slop” – thuật ngữ miệt thị dành cho các video AI vô nghĩa, tràn lan trên mạng. Theo Guo, Pika không tạo ra nội dung rỗng tuếch, mà ngược lại, dùng AI để giúp con người thể hiện bản thân chân thật hơn.

“Chúng tôi thực sự tin rằng đó không phải là nội dung vô nghĩa”, cô nói. “Điều quan trọng là sự tự thể hiện – đằng sau đó là một con người thật. Người hài hước sẽ tạo video hài hước; người tự luyến sẽ làm video thể hiện cái tôi”.

Một số người dùng thích chỉ một hiệu ứng hình ảnh, số khác dùng Pika để truyền tải cảm xúc, bầu không khí hoặc ước mơ mà họ không thể làm được trong đời thực.

“AI giúp họ đạt được điều đó ở một mức độ nào đó”, Guo nói thêm. “Có thể bạn là một ca sĩ rất tệ, nhưng với AI, bạn có thể hát như ngôi sao nhạc pop”.

Pika đang bước vào một thị trường cạnh tranh khốc liệt, với những gã khổng lồ như Sora của OpenAI hay Vibes của Meta. Tuy nhiên, công ty này chọn hướng đi rất khác.

Sora tập trung vào việc tạo video điện ảnh siêu thực bằng văn bản, Vibes thì đưa video AI vào hệ sinh thái khổng lồ của Meta.

Còn Pika lại đặt trọng tâm vào cảm xúc, tính sáng tạo và tương tác thường nhật – phù hợp với thói quen sáng tạo của Gen Z và Gen Alpha: Không hướng đến những sản phẩm trau chuốt quy mô lớn, mà là những câu chuyện nhỏ, thật, mang dấu ấn cá nhân mỗi ngày.

