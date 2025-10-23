Phát hiện vợ ngoại tình, chồng ôm 3 con gái bật khóc: "Tôi chỉ cần cô ấy quay về"

Những ngày gần đây, câu chuyện của anh Trương - một người đàn ông sống tại Khai Phong (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) - đang khiến mạng xã hội nước này xôn xao. Chỉ vì một lần vô tình xem điện thoại của vợ, anh phát hiện ra sự thật khiến mình “sụp đổ hoàn toàn”.

Anh Trương và vợ có với nhau ba cô con gái. Gần đây, hai bé lớn không may gặp tai nạn, anh phải túc trực trong bệnh viện để chăm sóc. Thỉnh thoảng, anh gọi điện về nhà, chỉ mong nghe giọng cô con út. Nhưng người vợ lại từ chối, nói rằng “con đang xem TV, không muốn nghe điện thoại”.

Thế nhưng, chính chi tiết nhỏ ấy lại khiến anh sinh nghi. “Trong điện thoại chẳng có tiếng TV, cũng không nghe thấy tiếng con. Tôi thấy không ổn, nên lập tức về nhà” anh kể.

Khi đề nghị được xem điện thoại của vợ, anh bị từ chối. Hai người cãi nhau, trong lúc nóng giận anh giật lấy điện thoại và những gì anh thấy sau đó khiến anh “tim như rơi xuống vực”.

“Từ tháng 8 đến giờ, cô ấy đã nói chuyện thân mật với 8 người đàn ông, thậm chí còn hẹn gặp ngoài đời. Nếu chỉ một người thì tôi còn có thể bỏ qua, nhưng tám người thì tôi chịu. Mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ nữa” anh Trương nói trong nước mắt.

Anh kể, những đoạn tin nhắn giữa vợ và các người đàn ông khác đầy ắp lời ngọt ngào, thân mật - những điều mà vợ chưa từng nói với chính anh. Khi bị hỏi lý do, người vợ chỉ lạnh lùng đáp: “Thế thì ly hôn đi.”

Nhưng khi nghĩ đến ba đứa con còn nhỏ, anh Trương không nỡ chia tay. Anh chủ động xin lỗi, nhận lỗi về mình vì đã giật điện thoại và đã nổi nóng. Anh không nhắc lại chuyện ngoại tình, chỉ mong vợ quay về để cả gia đình được đoàn tụ.

Thế nhưng sau đó, người vợ rời nhà và mất liên lạc hoàn toàn. “Tôi chỉ mong cô ấy quay lại. Con gái út tối nào cũng hỏi mẹ đâu rồi, khóc mãi mới ngủ được. Cô không cần đi làm, mấy bố con tôi sẽ nuôi. Miễn là quay về” anh nghẹn ngào nói.

Khi tìm đến mẹ vợ của anh Trương, bà cho biết không biết con gái đang ở đâu vì “con không dùng điện thoại, cũng không thể liên lạc”. Bà nói thêm, con gái từng kể bị chồng đánh hai lần nên mới có ý định ly hôn.

Anh Trương sau đó thừa nhận, đúng là từng đánh vợ: “Trước kia cô ấy từng ngoại tình và khi chuyện bị bố tôi phát hiện, tôi quá tức giận nên đã ra tay. Cô ấy còn viết bản cam kết không tái phạm, lúc đó là năm 2018. Ban đầu tôi vẫn giữ bản cam kết đó nhưng sau này thấy vợ không giấu diếm nữa nên tôi tin tưởng, rồi xé bỏ.”

Theo lời cháu gái của người vợ, cô từng “đi theo một người đàn ông khác”, nhưng chỉ vài ngày sau lại trở về nhà.

Hiện người vợ vẫn chưa quay lại. Anh Trương nói, điều anh mong nhất bây giờ là gia đình có thể đoàn tụ, để ba cô con gái không phải lớn lên trong thiếu thốn tình cảm của mẹ.

