Bé gái tử vong trong xe ô tô khi bị bố mẹ bỏ quên

Theo Sinar Harian, cô bé đã tử vong vì say nắng sau khi bố mẹ vô tình bỏ quên trong xe ô tô ở Tanah Putih, huyện Gua Musang, bang Kelantan, Malaysia vào ngày 20/10, khi họ ra ngoài ăn sáng và trở về nhà.

Cảnh sát trưởng quận Gua Musang Sik Choon Foo cho biết họ nhận được báo cáo về vụ việc lúc 3h50 chiều từ một người đàn ông phát hiện ra đứa trẻ, theo Malaysia Gazette.

Bé gái được phát hiện tử vong vì say nắng.

Ông cho biết nạn nhân được phát hiện bất tỉnh bên trong xe và được đưa đến Bệnh viện Gua Musang, nơi sau đó được tuyên bố là đã tử vong.

"Kết quả khám nghiệm tử thi của chuyên gia pháp y xác nhận nguyên nhân tử vong là do say nắng", ông nói.

Ông cho biết thêm rằng các cuộc điều tra sâu hơn đang được tiến hành và vụ việc được phân loại theo Mục 31(1)(a) của Đạo luật Trẻ em năm 2001 và là Báo cáo tử vong đột ngột (SDR).

Choon Foo cũng khuyên công chúng không nên suy đoán về vụ việc để tránh gây nhầm lẫn.

"Cảnh sát khuyên các bậc cha mẹ luôn phải đảm bảo an toàn cho con em mình thông qua việc giám sát chặt chẽ", ông Sik Choon Foo nói.