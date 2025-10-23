Người đàn ông câu được con cá trê khổng lồ nặng 117kg, dài gần 3m

Ngày 21 tháng 10, một người Anh đã câu được một con cá trê được cho là lớn nhất từ trước đến nay, với chiều dài kinh ngạc khoảng 2.97 mét và trọng lượng khoảng 117 kg.

Vào đêm đó, Josh Garity, 30 tuổi, trong khi đang câu cá cùng bạn bè tại Mequinenza, Tây Ban Nha, bất ngờ cảm nhận sức kéo mạnh mẽ từ dây câu. Sức mạnh khổng lồ của con cá suýt nữa đã kéo anh xuống sông Ebro.

Kích thước gây kinh ngạc của con cá

Anh Garity, một tài xế xe đào từ Grassmere, Cumbria, đang cùng 4 người bạn từ Carlisle thực hiện chuyến đi câu cá kéo dài 5 ngày. Cả nhóm đã phải hợp sức vào khoảng 9:30 tối để kéo con cá trê khổng lồ lên bờ, và họ còn phải tạm thời dựng một đường trượt để đảm bảo an toàn.

Josh Garity chia sẻ về cuộc “đấu tranh” kéo dài 30 phút: "Điên rồ quá, tôi gần như không thể thở được. Ban đầu tôi không hề biết mình đã câu được cá gì, nó suýt chút nữa đã kéo chúng tôi xuống sông. Chúng tôi đã vật lộn để giữ cây cần, suýt thì toàn đội bị lật kèo, tôi chỉ có thể hét lên. Đây là một bắt được một lần trong đời, thật không thể tin được."

Nhóm của anh đang tham gia sự kiện câu cá do Peter Owen, 44 tuổi, tổ chức, mang tên "Tour câu cá trê khổng lồ".

Anh nói: "Đây là con cá trê châu Âu lớn nhất từng được bắt tại dòng sông này, một nơi nổi tiếng với việc sản xuất ra những con cá trê khổng lồ." Trong năm 2023, ngư dân Ý Alessandro Biancardi được công nhận là đã phá vỡ kỷ lục thế giới khi câu được một con cá trê dài 2,85 mét.

Cá trê phổ biến khắp châu Âu, với các khu vực sinh sống chủ yếu bao gồm sông Ebro của Tây Ban Nha và lưu vực sông Volga của Nga.

Nguồn: Daily Mail