Bảo tàng Louvre mở cửa trở lại sau vụ trộm gây chấn động

Kim tự tháp Louvre ở phía sau là Bảo tàng Louvre tại Paris, ngày 22/10/2025 (Ảnh: AFP)

Bảo tàng Louvre mở cửa trở lại sau 3 ngày phải đóng cửa liên quan đến vụ trộm các món trang sức hoàng gia gây chấn động.

Từ 9h sáng (giờ Pháp) - giờ mở cửa thường lệ, những vị khách đầu tiên đã có thể bắt đầu bước vào bảo tàng Louvre nổi tiếng. Tuy nhiên, theo thông báo của bảo tàng, khu trưng bày Gallery Apollo - nơi xảy ra vụ trộm hôm 19/10 - vẫn tiếp tục bị phong tỏa.

Theo ước tính, những tên trộm đã tẩu thoát cùng bộ sưu tập trang sức hoàng gia có giá trị ước tính 88 triệu Euro (khoảng 102 triệu USD). Những đồ trang sức bị đánh cắp - gồm 1 vòng cổ và đôi hoa tai bằng ngọc lục bảo, 2 vương miện, 2 trâm cài, 1 vòng cổ sapphire và 1 chiếc hoa tai đơn lẻ - đều đại diện cho đỉnh cao nghệ thuật kim hoàn thế kỷ 19. Đây không chỉ là đồ trang sức mà còn có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với nền văn hóa của Pháp. Tuy nhiên, những món đồ này hiện đứng trước nguy cơ có thể biến mất vĩnh viễn.

Du khách xếp hàng vào bảo tàng Louvre, ngày 22/10/2025 (Ảnh: AFP)

Theo ông Arthur Brand - một thám tử nghệ thuật người Hà Lan, do những món đồ bị đánh cắp quá nổi tiếng nên việc bán chúng với nguyên trạng là rất khó khi không ai dám mua. Do đó, những viên kim cương và ngọc rất có thể sẽ bị tháo rời và bán thành từng món hàng riêng lẻ, như vậy sẽ rất khó có thể nhận diện đó là những món đồ đã bị đánh cắp.

Ông Tobias Kormind - Giám đốc điều hành của 77 Diamonds, một nhà kim hoàn lớn ở châu Âu - cho biết, nếu điều này xảy ra, những món trang sức hoàng gia này sẽ biến mất mãi mãi.

Đáng chú ý, trong số 8 món trang sức bị đánh cắp, có 2 vương miện rất giá trị. Một chiếc vương miện được Hoàng đế Napoleon III tặng Hoàng hậu Eugenie vào năm 1853, mang hơn 200 hạt ngọc trai và gần 2.000 viên kim cương. Chiếc thứ hai được đính nhiều đá sapphire và kim cương có họa tiết sao lấp lánh từng được Nữ hoàng Marie-Amelie sử dụng.

Ngoài ra, những tên trộm còn lấy đi một vòng cổ với hàng chục viên ngọc lục bảo và hơn 1.000 viên kim cương vốn là quà cưới từ Napoleon Bonaparte tặng người vợ thứ hai Marie-Louise vào năm 1810.

Giờ đây, nhà chức trách Pháp đang thực sự trong một cuộc đua với thời gian. Hiện có khoảng 100 điều tra viên đang tham gia cuộc truy tìm các nghi phạm và những đồ trang sức bị đánh cắp.