Vua Charles sành điệu

Ngày 22/10, tạp chí British GQ công bố danh sách 50 người sành điệu nhất còn sống của năm 2025. Vua Charles của Vương quốc Anh là thành viên hoàng gia duy nhất có tên trong danh sách.

Vua Charles ưa chuộng những bộ vest cổ điển. Ảnh: Getty Images.

“Không ai có thể làm đại sứ tốt hơn cho ngành may đo Anh quốc ngoài nguyên thủ quốc gia, người luôn trung thành với những bộ suit Anderson & Sheppard (tiệm may đặt riêng ở Savile Row, London, Anh, được thành lập năm 1906), áo sơ mi Turnbull & Asser (nhà bán lẻ quần áo nam của Anh, thành lập năm 1885) và giày John Lobb (doanh nghiệp sản xuất và bán lẻ một thương hiệu giày và bốt cao cấp, tồn tại từ năm 1849). Tất cả tồn tại bền bỉ cả về chất lượng lẫn thẩm mỹ suốt hàng thập kỷ”, đội ngũ biên tập ca ngợi.

Tên của vị quốc vương sinh năm 1948 xuất hiện cùng loạt ngôi sao giải trí đình đám như Zoë Kravitz, Justin Bieber, Cher, Emma Corrin, Steve Harvey, gia đình A$AP Rocky và Rihanna...

Là người đại diện cho Hoàng gia Anh, Vua Charles mỗi lần xuất hiện đều chỉn chu và lịch lãm. Trang phục của ông đa phần là Âu phục được may đo vừa vặn, mang đậm phong cách quý tộc phương Tây. Ông thường kết hợp với khăn tay, ghim cài áo và mũ...

Giống như con dâu cả, Công nương Kate, và em gái, Công chúa Anne, Vua Charles nổi tiếng với việc tái sử dụng trang phục qua nhiều năm.

Năm 2018, Vua Charles tiết lộ vẫn đi đôi giày brogue màu nâu gụ mua từ năm 1971, cũng như mặc chiếc áo khoác từ năm 1969.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Vogue vào tháng 12/2020 về thời trang bền vững, nhà vua cho biết ông là người coi trọng việc giữ gìn và sửa chữa quần áo.

“Tôi là kiểu người ghét vứt bỏ bất cứ thứ gì. Vì vậy, tôi thích giữ lại và bảo dưỡng chúng, thậm chí vá lại nếu cần. Tôi may mắn vì có những người tốt bụng giúp tôi việc đó. Nhưng đúng vậy, tôi là kiểu người sẽ đem giày hoặc bất kỳ món đồ nào đi sửa nếu có thể, thay vì vứt đi”, ông chia sẻ.

Vua Charles là người tích cực trong bảo vệ môi trường. Do đó, thời trang của ông cũng mang tính bền vững. Ảnh: PA/Getty Images.

Theo Daily Mail , những áo khoác vải lanh của Vua Charles được viền lại ở ve áo để bền hơn. Ông thay cổ tay áo ngay khi bị sờn, còn giày được đắp thêm miếng da để tăng tuổi thọ.

Thậm chí, bộ lễ phục Savile Row mà Vua Charles mặc trong đám cưới của Hoàng tử Harry và Meghan Markle cũng được may từ năm 1984.

Vua Charles từng cân nhắc may đồ mới để dắt con dâu út vào lễ đường, nhưng sau đó cân nhắc lại. Ông giải thích: “Tôi chỉ mặc nó vài lần mỗi năm, dĩ nhiên tôi muốn giữ gìn những thứ như vậy càng lâu càng tốt”.

Về phong cách thời trang cá nhân, Vua Charles tự nhận: “Tôi giống như chiếc đồng hồ chết động cơ trong thế giới thời trang. Cứ khoảng 25 năm, người ta lại thấy tôi hợp mốt một lần”.