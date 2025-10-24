Gần 2.000 đồng xu cổ quý giá bị đánh cắp tại bảo tàng ở Pháp

Bảo tàng Maison des Lumières Denis Diderot (Ảnh:unn.ua)

Vụ trộm tại bảo tàng đã được các cảnh sát thành phố phát hiện vào sáng 20/10 (theo giờ địa phương). Cửa ra vào của bảo tàng Maison des Lumières Denis Diderot bị phá tung, tủ trưng bày bị đập vỡ và một phần kho báu của bảo tàng đã biến mất. Kho báu này bao gồm một bộ sưu tập tiền xu vàng và bạc cổ được tìm thấy vào năm 2011 trong quá trình cải tạo tòa nhà lịch sử Hôtel du Breuil - nơi có bảo tàng dành riêng cho triết gia, nhà văn và biên tập viên người Pháp nổi tiếng của Thời kỳ Khai sáng Denis Diderot.

Gần 2.000 đồng xu cổ quý giá đã bị đánh cắp khỏi bảo tàng Maison des Lumières Denis Diderot. Kho báu bao gồm 1.633 đồng xu bạc và 319 đồng xu vàng từ thế kỷ 18 và 19.

Theo France Info, những tên trộm được cho là đã hành động rất chính xác, lợi dụng việc bảo tàng đóng cửa hàng tuần và dường như lấy cảm hứng từ vụ trộm chấn động xảy ra chỉ vài giờ trước đó tại bảo tàng Louvre.

Các giả thuyết điều tra ban đầu cho thấy đây là một vụ trộm tại bảo tàng có chủ đích và được lên kế hoạch cẩn thận. Theo Văn phòng Thị trưởng địa phương, vụ đột nhập dường như được lên kế hoạch và nhắm mục tiêu từ trước, chỉ lấy đi một số cổ vật có giá trị nhất định, trong khi các cổ vật khác vẫn được giữ nguyên.

Lực lượng thực thi pháp luật Pháp hiện đang tiến hành các cuộc điều tra kỹ lưỡng vụ trộm tại bảo tàng này.

Khu vực này sẽ đóng cửa cho đến khi có thông báo mới và sẽ được bảo vệ bởi lực lượng an ninh tư nhân vào ban đêm.

Trong tuyên bố chính thức, chính quyền vùng Langres đã lên án mạnh mẽ vụ trộm tại bảo tàng: "Đây là một hành động đê tiện ảnh hưởng đến di sản chung của chúng ta". Đơn trình báo đã được gửi đến lực lượng chức năng địa phương.

Vụ trộm bảo tàng này là một phần của loạt vụ tấn công đáng lo ngại vào di sản văn hóa Pháp. Vào ngày 16/10, những cục vàng miếng cổ trị giá 1,5 triệu Euro đã bị đánh cắp khỏi Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia ở Paris. Ngày 19/10, những món trang sức thời Napoleon đã đánh cắp khi nhóm trộm đột nhập vào ban ngày tại bảo tàng Louvre.

Tháng 9 năm nay, Bảo tàng Quốc gia Adrien Dubouché ở Limoges đã phải chịu một đòn giáng tương tự, với các cổ vật trị giá hàng triệu Euro bị lấy đi.