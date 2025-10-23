Hơn 600 người chạy trốn từ trung tâm lừa đảo ở Myanmar sang Thái Lan sau chiến dịch truy quét

Những người được cho là nạn nhân của các trung tâm lừa đảo lên thuyền vượt sông biên giới Myanmar - Thái Lan, ngày 12/2/2025 (Ảnh tư liệu: AFP)

Ngày 23/10, ông Sawanit Suriyakul Na Ayutthaya, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Tak (Thái Lan), cho biết tổng cộng 677 người đã trốn khỏi trung tâm lừa đảo có tên KK Park ở Myanmar, vượt sông Moei sang lãnh thổ Thái Lan. Giới chức địa phương, lực lượng biên phòng và cảnh sát nhập cư đã phối hợp hỗ trợ nhóm người này theo quy trình nhân đạo và tiến hành sàng lọc để xác định ai là nạn nhân của nạn buôn người.

Theo ông Sawanit, những người không phải là nạn nhân có thể sẽ bị truy tố vì vượt biên trái phép. Cơ quan hành chính tỉnh Tak cho biết nhóm vượt biên bao gồm cả nam và nữ mang nhiều quốc tịch khác nhau, đồng thời dự báo số người trốn sang Thái Lan có thể còn tăng.

Các trung tâm lừa đảo trực tuyến được cho là đã phát triển mạnh tại khu vực biên giới Myanmar trong bối cảnh xung đột leo thang từ sau cuộc đảo chính năm 2021. Nhiều tổ chức tội phạm dựng lên các khu phức hợp kiên cố để vận hành mạng lưới lừa đảo qua mạng, chủ yếu nhắm vào các nạn nhân trong và ngoài khu vực Đông Nam Á.

Chiến dịch truy quét quy mô lớn của Myanmar bắt đầu từ tháng 2 đã khiến khoảng 7.000 người bị đưa về nước. Tuy nhiên, điều tra của hãng AFP cho thấy hoạt động xây dựng tại các khu phức hợp này vẫn tiếp diễn, trong khi hàng loạt thiết bị thu tín hiệu vệ tinh Starlink đã được lắp đặt để kết nối Internet.

Theo Đại sứ quán Indonesia tại Yangon, khoảng 20 công dân nước này đã vượt sông Moei sang Thái Lan tối 22/10 và được phía Thái xác nhận.

Ngành công nghiệp lừa đảo xuyên quốc gia tại Đông Nam Á được ước tính đã khiến các nạn nhân trong khu vực thiệt hại tới 37 tỷ USD trong năm 2023, theo báo cáo của Liên hợp quốc.

Tại khu vực, nhiều quốc gia đang siết chặt biện pháp trấn áp tội phạm mạng. Tuần trước, Campuchia đã trục xuất 64 công dân Hàn Quốc bị cáo buộc liên quan đến các đường dây lừa đảo trực tuyến, đồng thời bắt giữ thêm 57 người Hàn Quốc và 29 người Trung Quốc trong một chiến dịch mới tại thủ đô Phnom Penh.