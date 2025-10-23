Sát hại con trai để 'dạy vợ một bài học', người cha ác quỷ lĩnh án 92 năm tù

Eliasard Moneus (29 tuổi, bang Indiana, Mỹ) vừa bị kết án vì hai tội danh nghiêm trọng là giết người và mưu sát . Theo hồ sơ tòa án, người đàn ông này đã dìm con trai nhỏ Jacob (3 tháng tuổi) vào xô nước giặt, đóng kín nắp, khiến đứa bé tử vong do ngạt thở . Sau đó, hắn cầm thanh kim loại tấn công vợ là Edlie, khiến cô bị thương nặng ở vùng đầu.

Công tố viên Quận Tippecanoe, bà Elyse Madigan, cho biết đây là một trong những vụ án đau lòng và tàn nhẫn nhất mà bà từng gặp: “ Không còn gì tệ hơn thế này nữa. Một người cha đặt đứa con trai 3 tháng tuổi úp mặt xuống xô nước giặt, đậy nắp lại rồi bỏ mặc con trai chết, sau đó tấn công người mẹ" .

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định bé Jacob tử vong do ngạt nước, trong phổi có khoảng 100ml nước giặt. Vụ việc gây chấn động cộng đồng địa phương, nhiều người không thể tin nổi tội ác mà người đàn ông gây ra với chính con ruột mình.

Bé Jacob Moneus.

Theo lời công tố viên, Moneus nói rằng hắn muốn “dạy vợ một bài học” vì cho rằng cô không tôn trọng mình. “Bị cáo nhiều lần khẳng định rằng hắn không quan tâm đến hậu quả, chỉ muốn khiến Edlie hiểu rằng cô không thể coi thường đàn ông", bà Madigan cho biết.

Tại phiên tòa, Moneus (người gốc Haiti, nói tiếng Creol) bày tỏ sự hối hận thông qua phiên dịch viên. Tuy nhiên, thẩm phán Steve Meyer của Tòa án Cấp cao Tippecanoe vẫn cho rằng hành vi của bị cáo là “vô nhân tính” và không thể dung thứ.

“Anh đã giết chính con mình. Tôi không thể nghĩ ra tội ác nào tồi tệ hơn. Đây là một trong những vụ giết người man rợ nhất mà tôi từng thấy", thẩm phán Meyer nói khi tuyên án. Ông kết luận rằng việc Moneus sát hại đứa trẻ vô tội vì thù hằn cá nhân với vợ là biểu hiện đáng sợ của sự chiếm hữu và bạo lực gia đình.

Eliasard Moneus bị tuyên án 92 năm tù.

Theo hồ sơ cảnh sát, vụ việc xảy ra vào trưa 10/8/2024. Lực lượng chức năng nhận được tin báo từ bệnh viện về một vụ bạo lực gia đình. Nạn nhân - Edlie, bị gãy xương sọ - cho biết chồng đã tấn công cô bằng một vật cứng, có thể là xà beng, trước khi bỏ trốn.

Khi đến hiện trường, cảnh sát phát hiện vết máu rải rác trong nhà và nhiều dấu hiệu cho thấy một vụ tấn công dữ dội đã xảy ra. Tuy nhiên, họ không tìm thấy đứa bé. Cuộc truy lùng diễn ra suốt đêm và nghi phạm bị bắt vào ngày hôm sau.

Trong buổi thẩm vấn, Moneus thừa nhận đã đánh vợ nhiều lần nhưng phủ nhận việc hắn biết tung tích con trai. Khi cảnh sát quay lại khám xét căn nhà vào ngày 11/8, họ phát hiện chiếc xô màu cam có nắp kín đặt cạnh thùng rác trong bếp. Bên trong là thi thể bé Jacob.

Công tố viên Madigan mô tả cảnh tượng được ghi lại trong biên bản điều tra là "đau đớn đến mức không ai có thể quên". Bà nói thêm rằng vụ án là lời cảnh tỉnh về mức độ nguy hiểm của bạo lực gia đình và tư tưởng kiểm soát trong các mối quan hệ.

Thẩm phán Meyer tuyên phạt Moneus 62 năm tù cho tội giết con trai và 30 năm cho tội mưu sát vợ, tổng cộng 92 năm tù giam, án được thi hành liên tiếp. “Không bản án nào có thể xóa bỏ nỗi đau này, nhưng công lý phải được thực thi", ông nói.

Vụ án mạng khiến cộng đồng địa phương ở Indiana bàng hoàng. Các tổ chức xã hội kêu gọi tăng cường hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, nhấn mạnh rằng không ai đáng phải chịu đau đớn vì tình yêu biến tướng thành quyền lực và kiểm soát.