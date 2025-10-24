Bị kẻ buôn người kéo đi, đứa bé hoảng hốt nói 2 từ, ai ngờ thoát ngoạn mục!

Không có tài sản nào quý hơn con cái. Dù cuộc sống hiện đại đủ đầy hơn, công nghệ phát triển giúp cha mẹ "trông con từ xa", nhưng nỗi lo về an toàn của trẻ nhỏ vẫn chưa bao giờ nguôi. Bởi hầu hết các gia đình hiện nay đều chỉ có một hoặc hai con, những đứa trẻ được dồn trọn tình yêu, kỳ vọng và cả sự lo lắng. Và chỉ cần một phút lơ là, điều không ai mong muốn vẫn có thể xảy ra.

Gần đây, một cậu bé 4 tuổi tên Lạc Lạc (Trung Quốc) suýt bị kẻ buôn người bắt cóc, may mắn là nhờ một câu nói đơn giản, cậu đã được cứu.

Ảnh minh hoạ

Hôm đó là cuối tuần, mẹ dắt Lạc Lạc ra công viên chơi. Ban đầu, chị luôn để mắt tới con, nhưng rồi gặp một người quen nên vừa nói chuyện vừa liếc chừng con từ xa. Thấy con ngoan ngoãn ngồi chơi gần đó, chị cũng yên tâm hơn. Nhưng đúng lúc ấy, một con bướm bay qua, Lạc Lạc thích thú chạy theo. Con bướm bay càng xa, cậu bé cũng càng chạy xa. Mẹ cậu vẫn mải trò chuyện, không hề biết rằng con trai đã rời khỏi tầm mắt.

Một kẻ buôn người tình cờ trông thấy cảnh ấy. Gã tiến lại gần, giả vờ thân thiện bắt chuyện rồi chìa kẹo ra dụ dỗ. Lạc Lạc suýt chìa tay nhận, nhưng bỗng nhớ lời mẹ dặn: "Không được ăn đồ người lạ cho", nên cậu lắc đầu. Gã thấy kế hoạch không suôn sẻ, lo sợ vì người trong công viên bắt đầu đông, liền bế thốc cậu lên và giả vờ như một người cha đang dỗ con.

Lúc đầu, Lạc Lạc còn tưởng đó chỉ là nhầm lẫn, nhưng vài giây sau, cậu chợt nhận ra mình đang bị người lạ bế đi. Tim cậu đập thình thịch. Trong đầu vang lên lời người lớn từng dặn: "Nếu gặp người xấu, con phải kêu thật to 'Ba ơi! Mẹ ơi!'".

Thế là, dù sợ hãi, cậu bé vẫn hét lên thật to: "Ba ơi! Mẹ ơi!".

Tiếng kêu ấy khiến một cặp vợ chồng trẻ đi ngang dừng lại. Họ nhìn cảnh người đàn ông ôm đứa bé và cảm thấy có gì đó không ổn. Gã buôn người lúc này cũng luống cuống, ánh mắt hoảng sợ khi thấy họ nhìn chằm chằm vào mình. Nghĩ rằng Lạc Lạc đang gọi cặp đôi kia là "ba mẹ", gã hoảng hốt thả cậu xuống và bỏ chạy.

Một lúc sau, mẹ Lạc Lạc hớt hải chạy tới, vừa nghe kể lại sự việc vừa sợ đến tái mặt. Nếu không nhờ phản xạ thông minh của con và sự chú ý của người đi đường, hậu quả thật khó tưởng tượng.

Hãy dạy con những kỹ năng tự bảo vệ bản thân từ sớm

Câu chuyện nhỏ nhưng là lời nhắc lớn cho các bậc cha mẹ: chỉ cần một phút lơ là, con có thể gặp nguy hiểm. Và cũng là lời nhắc cho trẻ nhỏ, hãy dạy con những kỹ năng tự bảo vệ bản thân từ sớm, vì đôi khi, một tiếng kêu đúng lúc có thể cứu cả một sinh mạng.

Cha mẹ nào cũng muốn bảo vệ con khỏi nguy hiểm, nhưng điều quan trọng hơn là dạy con biết tự bảo vệ mình. Bởi dù chúng ta có cẩn thận đến đâu, vẫn không thể ở bên con suốt 24 giờ mỗi ngày. Và kỹ năng tự bảo vệ chính là "lá chắn vô hình" giúp trẻ ứng phó khi bất ngờ rơi vào tình huống nguy hiểm.

Trước hết, hãy dạy con phân biệt người lạ và người quen. Trẻ nhỏ thường rất tin người, dễ bị dụ bằng đồ chơi hay kẹo. Vì vậy, cha mẹ cần nói rõ: chỉ được nhận đồ hoặc đi theo khi có sự đồng ý của ba mẹ, cô giáo. Có thể diễn tập tình huống: "Nếu có người lạ nói ba mẹ nhờ đón con, con sẽ làm gì?" để trẻ tập phản xạ từ chối, chạy về phía người đông hoặc gọi người lớn giúp đỡ.

Thứ hai, dạy con kêu cứu đúng cách. Nhiều trẻ khi sợ chỉ biết khóc, nhưng khóc không khiến người khác hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hãy hướng dẫn con hét thật to: "Con không quen người này!", "Cứu con với!" hoặc "Ba ơi! Mẹ ơi!" như cậu bé trong câu chuyện đã làm. Đó là tín hiệu khẩn cấp khiến người xung quanh chú ý và can thiệp kịp thời.

Ngoài ra, hãy rèn cho con thói quen ghi nhớ thông tin cá nhân quan trọng như họ tên, số điện thoại của ba mẹ, địa chỉ nhà. Trẻ trên 4 tuổi hoàn toàn có thể học thuộc và biết nói khi cần. Song song đó, cha mẹ nên dạy con chọn nơi an toàn để tìm trợ giúp như chú công an, bảo vệ, cô bán hàng gần đó thay vì chạy lung tung.

Cuối cùng, điều không thể thiếu là xây dựng niềm tin giữa cha mẹ và con. Khi con tin rằng "có thể nói với ba mẹ mọi chuyện", con sẽ kể lại ngay nếu có người lạ tiếp cận, thay vì giữ trong lòng. Và chính điều đó, đôi khi, lại là "tấm áo giáp" bảo vệ con tốt nhất.