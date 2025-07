Cuộc họp bí mật giữa Vua Charles và Harry

Cuộc họp bí mật

The Mail on Sunday đưa tin cuộc gặp giữa những thân tín của Vua Charles và Hoàng tử Harry diễn ra vào chiều 2/7, tại Royal Over-Seas League (ROSL) - câu lạc bộ tư nhân nổi tiếng với mục tiêu thúc đẩy tình hữu nghị quốc tế ở London (Anh). Người bảo trợ của câu lạc bộ này chính là Vua Charles. Địa điểm này cách lâu đài Clarence House của người đứng đầu Hoàng gia Anh chỉ 3 phút đi bộ.

Hiện chưa rõ ai là người chủ động đưa ra “cành ô liu”, nhưng các nguồn tin nội bộ đánh giá cuộc họp là tín hiệu mạnh mẽ nhất cho thấy cả hai bên đều quyết tâm hàn gắn mối quan hệ đổ vỡ trong gia đình Windsor. Nó đóng vai trò là bước khởi đầu cho một quá trình hòa giải, nhằm khôi phục mối quan hệ rạn nứt giữa Công tước và Nữ công tước xứ Sussex với phần còn lại của Hoàng gia Anh.

“Vẫn còn chặng đường dài phía trước, nhưng lần đầu sau nhiều năm, một kênh liên lạc chính thức đã được mở. Không có chương trình nghị sự cụ thể, chỉ là buổi trò chuyện nhẹ nhàng. Hai bên đều có điều muốn chia sẻ”, người hiểu biết rõ về cuộc họp chia sẻ.

Đại diện phía Harry là Meredith Maines, giám đốc truyền thông kiêm quản lý của Harry ở Montecito, California. Cô bay từ Los Angeles đến London để tham dự cuộc họp.

Đồng hành cùng Maines là Liam Maguire, người phụ trách nhóm PR của vợ chồng Sussex tại Anh. Ông Maguire là người sắp xếp cuộc phỏng vấn gây chấn động của Harry trên BBC vào tháng 5.

Vào thời điểm đó, Harry cho biết mong muốn được hòa giải với gia đình, nhưng cha anh không muốn nói chuyện vì vấn đề an ninh. Harry ám chỉ đến việc bị tước quyền được cảnh sát bảo vệ tự động khi ở Anh. Hoàng tử tóc đỏ cho rằng Vua Charles có thể đã can thiệp để giải quyết vấn đề đó nhưng ông chọn phớt lờ.

Mặc dù phát ngôn này làm sâu thêm vết rạn nứt, Vua Charles được cho là vẫn hy vọng tái thiết mối quan hệ với con trai út, từ đó xây dựng tình cảm với hai đứa cháu - Hoàng tử Archie (6 tuổi) và Công chúa Lilibet (4 tuổi).

Đó là lý do Vua Charles cử ông Tobyn Andreae, thư ký truyền thông riêng, đến cuộc họp tại ROSL. Ông Andreae xuất hiện với món quà từ Berry Bros & Rudd, nhà cung cấp rượu cho Hoàng gia từ năm 1760.

Bộ ba được nhìn thấy ngồi trò chuyện trên sân hiên tầng một của câu lạc bộ, có tầm nhìn ra công viên Green Park. Sau khoảng mười phút, họ vào trong và tiếp tục cuộc trò chuyện.

“Đây mới là bước đầu tiên hướng tới sự hòa giải giữa Harry và cha anh, nhưng ít nhất cũng là khởi đầu tích cực. Tất cả mọi người đều chỉ muốn bỏ qua quá khứ và tiến về phía trước. Đây là thời điểm phù hợp để hai bên trò chuyện”, nguồn tin nói

Maines quay lại Mỹ ngay sau cuộc họp. Trong chuyến đi, ngoài khởi động cuộc đối thoại với phía hoàng gia, cô còn đến Anh để ra mắt nhóm làm việc tại nơi đây sau khi được bổ nhiệm làm giám đốc truyền thông của nhà Sussex vào ngày 3/3.

Maines là chiến lược gia kỳ cựu từ Thung lũng Silicon, từng làm việc tại Google và một công ty phần mềm. Cô phụ trách điều hành toàn bộ hoạt động hàng ngày và quản lý nhóm tám nhân viên tại nhà Sussex.

Theo Daily Mail , cô là trợ lý cấp cao nhất trong “Hoàng Gia Sussex” phiên bản mới, được thành lập gần đây để mô phỏng cấu trúc hành chính chặt chẽ như thời Harry còn làm việc trong Cung điện Kensington.

Maines được cho là người đứng sau kế hoạch công bố chương trình Netflix With Love, Meghan và thương hiệu phong cách sống As Ever của nữ công tước.

Liam Maguire cũng làm việc cho các dự án liên quan đến Invictus Games - giải thể thao dành cho thương binh mà Harry sáng lập năm 2014.

Loạt tín hiệu cầu hòa

Cuộc xung đột trong gia đình hoàng gia bắt đầu sau khi Harry và Meghan chuyển đến California và thực hiện cuộc phỏng vấn gây chấn động với Oprah Winfrey vào tháng 3/2021.

Meghan kể từng có ý định tự tử khi mang thai. Cô tìm kiếm sự giúp đỡ từ gia đình hoàng gia thì bị từ chối vì “sẽ ảnh hưởng xấu đến thể chế”.

Harry cũng tiết lộ một thành viên trong gia đình từng bày tỏ lo ngại về màu da của đứa trẻ mà họ đang mong đợi.

Sau đó, Harry tiếp tục chĩa mũi nhọn vào gia đình khi ra mắt phim tài liệu Harry & Meghan vào cuối năm 2022 và phát hành hồi ký Spare vào đầu năm 2023.

Cung điện Buckingham chỉ phản hồi một cách nhẹ nhàng: “Ký ức có thể khác nhau”.

Năm 2024, The Mail on Sunday đưa tin Harry bắt đầu liên hệ lại với bạn bè cũ tại Anh để tính đường trở lại. Anh được cho là không còn hài lòng với đội ngũ cố vấn hình ảnh tại Mỹ và muốn tìm chiến lược giúp anh trở lại Anh.

Trong cuộc phỏng vấn với BBC , Harry tuyên bố: “Tôi thực sự muốn hòa giải với gia đình. Không còn lý do gì để tiếp tục xung đột nữa”.

Gần đây, Harry mời gia đình hoàng gia tham dự Invictus Games 2027, dự kiến diễn ra ở Birmingham (Anh). Đây cũng được hiểu là tín hiệu cầu hòa. Cuộc họp lần này tuy không công khai chính thức, nhưng là bước tiến lớn cho thấy hai bên đang tìm lại tiếng nói chung sau nhiều năm căng thẳng.

Cả Cung điện Buckingham lẫn đại diện của nhà Sussex đều từ chối bình luận về cuộc gặp.