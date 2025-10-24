42 triệu người Mỹ có nguy cơ không được hỗ trợ thực phẩm

Người tiêu dùng mua sắm tại một trung tâm thương mại ở bang Virginia (Mỹ) (Ảnh: TTXVN)

Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài thì chỉ trong vài ngày tới, hàng chục triệu người nghèo ở nước này sẽ không còn nhận được trợ cấp thực phẩm theo Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP).

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, chương trình SNAP, thường được gọi là "tem phiếu thực phẩm", đang sắp cạn tiền. SNAP hiện đang hỗ trợ khoảng 42 triệu người có thu nhập thấp trên khắp nước Mỹ, cung cấp thẻ điện tử cho người thụ hưởng để mua thực phẩm thiết yếu.

SNAP được tài trợ hoàn toàn từ ngân sách liên bang, nhưng được các chính quyền bang quản lý, vì vậy mức độ và thời điểm cạn kiệt ngân quỹ sẽ khác nhau ở từng địa phương.

Các tiểu bang Texas, Pennsylvania, Minnesota và New York đã đồng loạt cảnh báo rằng vào tháng 11 tới, các khoản trợ cấp thực phẩm sẽ bị ngừng hoặc chậm trễ, nếu bế tắc ngân sách không được Tổng thống Donald Trump và Quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát giải quyết trước ngày 27/10.

Texas đã cảnh báo hàng triệu cư dân tại bang này rằng toàn bộ trợ cấp SNAP của tháng 11 sẽ bị ngừng nếu tình trạng đóng cửa chính phủ kéo dài.

Tại Pennsylvania, chính quyền bang cũng đưa ra cảnh báo tương tự: "Do Quốc hội dưới sự kiểm soát của đảng Cộng hòa không thông qua ngân sách liên bang, dẫn đến việc chính phủ đóng cửa, nên không chi trả được chương trình trợ cấp thực phẩm SNAP vào tháng 11/2025".

Các tiểu bang khác như Minnesota và New York cho biết, quyền lợi SNAP “đang gặp rủi ro” hoặc “có thể bị chậm trễ” nếu bế tắc ngân sách không sớm được giải quyết.

Đầu tháng này, chương trình tài trợ liên bang WIC, cung cấp sữa và thực phẩm hỗ trợ hơn 6 triệu phụ nữ và trẻ em nghèo, nhận được ngân sách bổ sung 300 triệu USD để duy trì hoạt động trong thời gian chính phủ đóng cửa. Nhà Trắng cho biết khoản kinh phí này được trích từ nguồn thu thuế quan.

Tình hình ngày càng trở nên căng thẳng khi trước đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã cắt giảm chương trình SNAP ước tính 186 tỷ USD trong vòng 10 năm, theo kế hoạch ngân sách tổng hợp “megabill” mà Nhà Trắng thúc đẩy hồi đầu năm nay.