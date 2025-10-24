Rừng tre nổi tiếng Nhật Bản bị khắc chữ, trái tim chi chít

Khu vực Arashiyama - điểm đến du lịch nổi tiếng bậc nhất Kyoto và cả Nhật Bản - đang đối mặt với tình trạng đáng lo ngại: hàng trăm cây trúc trong “Con đường rừng trúc” trứ danh bị khắc chữ, vẽ bậy bởi du khách.

Theo thống kê mới nhất, đã có hơn 350 thân trúc bị khắc tên, ký tự hoặc hình vẽ, khiến các chuyên gia cảnh báo rừng trúc có thể yếu dần, đổ ngã và gây nguy hiểm cho khách tham quan.

Những dòng chữ khắc được lưu lại

Từ những hình ảnh được ghi lại, dọc con đường trúc, xuất hiện tràn lan các dòng chữ khắc bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật (katakana), thậm chí là hình trái tim - phần lớn do các cặp đôi hoặc du khách để lại như một “dấu ấn kỷ niệm”. Nhiều thân trúc bị khắc các mốc thời gian như “Tháng sáu năm 2025” hay lời nhắn “Chúng tôi sẽ trở lại” bằng tiếng Hàn. Dù dọc lối đi đã có biển cảnh báo “Không khắc lên trúc”, hiện tượng này vẫn không có dấu hiệu giảm bớt.

Thực tế, nạn khắc bậy đã xuất hiện từ năm 2018, khi khoảng 100 cây trúc bị hư hại. Dù có thời gian được cải thiện, 1 - 2 năm gần đây, tình trạng lại bùng phát trở lại. Trong khảo sát mới nhất của chính quyền thành phố Kyoto, ít nhất 350 thân trúc đã bị khắc, một số bị tổn thương nghiêm trọng đến mức nhân viên công ty xe kéo Ebisu - đơn vị hỗ trợ quản lý khu rừng - buộc phải dán băng keo che lại. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp tạm thời.

Chuyên gia thực vật Masashi Nakai thuộc Vườn Thực vật Kyoto cho biết: “Một khi bề mặt thân trúc bị khắc, các tế bào bị tổn thương sẽ không thể tái tạo. Màu sắc ban đầu cũng không thể phục hồi, quá trình quang hợp bị ảnh hưởng. Trong trường hợp nghiêm trọng, cây có thể héo rũ và gãy đổ.” Ông cảnh báo, việc trúc yếu đi không chỉ đe dọa vẻ đẹp cảnh quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho du khách.

Trước thực trạng này, chính quyền Kyoto đang xem xét biện pháp chặt bỏ các thân trúc bị khắc bậy nhằm ngăn ngừa rủi ro. Đồng thời, nhiều ý kiến kêu gọi tăng cường xử phạt nghiêm khắc hơn, bao gồm phạt tiền từ 50.000 đến 100.000 yên, kết hợp tuần tra thường xuyên để răn đe hành vi phá hoại.

Không ít du khách bày tỏ sự bức xúc và tiếc nuối. Một du khách chia sẻ: “Đây là một báu vật văn hóa. Việc khắc bậy như vậy là vô cùng thiếu tôn trọng.” Một người khác cho biết họ “không thể hiểu nổi vì sao ai đó lại muốn làm hại vẻ đẹp thiên nhiên như thế”.

Rừng trúc Arashiyama vốn được xem là biểu tượng của Kyoto, nổi tiếng toàn cầu với những lối đi rợp bóng trúc xanh cao vút, mang lại cảm giác tĩnh lặng và thi vị. Thế nhưng, nếu tình trạng khắc bậy tiếp diễn, các chuyên gia cảnh báo biểu tượng du lịch này có thể dần tàn lụi, và nỗ lực gìn giữ cảnh quan thiên nhiên quý giá của Kyoto sẽ trở nên vô cùng gian nan.

Nguồn: News On Japan