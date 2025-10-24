Một hoa hậu bị buộc tội giết người

Vanessa Gurrola, một cựu hoa hậu Mexico, vừa bị buộc tội giết người sau một vụ xả súng phục kích kinh hoàng xảy ra tại nhà để xe của một khu chung cư sang trọng ở San Diego, California, Mỹ vào năm ngoái.

Vanessa Gurrola, 32 tuổi, đã bị bắt vào ngày 9 tháng 10 và bị buộc tội trong cái chết của Christian Espinoza Silver. Nạn nhân bị bắn chết khi những viên đạn găm vào chiếc BMW của anh ta lúc đang đi vào nhà để xe Palisade UTC ở San Diego vào ngày 17 tháng 2 năm 2024, theo hồ sơ tố tụng.

Vanessa Gurrola

Một người thứ hai, một người đàn ông 39 tuổi (chưa được xác định danh tính), cũng bị trúng đạn trong vụ tấn công bất ngờ này.

Kẻ tình nghi, mặc áo khoác rằn ri, quần đen và đeo ba lô đen, đã đi bộ đến chiếc xe của các nạn nhân và xả một tràng đạn bất ngờ trước khi biến mất, cảnh sát San Diego cho biết vào thời điểm đó.

Cảnh sát cho biết cả hai người đàn ông đều bị nhiều vết thương do đạn bắn. Silver được tìm thấy nằm trên đường, trong khi người đàn ông còn lại được phát hiện gần chiếc xe ở lối vào nhà để xe.

Bị cáo là người mẫu có tiếng ở Mexico với hơn 1,4 triệu người theo dõi trên Instagram

Nạn nhân thiệt mạng được đưa đến bệnh viện địa phương nhưng đã tử vong. Nạn nhân còn lại trong tình trạng ổn định.

Động cơ đằng sau vụ phục kích chết người này vẫn chưa rõ ràng, nhưng các nguồn tin cho biết vụ xả súng có thể xuất phát từ một cuộc chiến giành lãnh thổ giữa một phe tàn dư của Tổ chức Arellano Félix - một băng đảng ma túy đang chiến đấu để kiểm soát Baja California.

Nạn nhân Espinoza, còn được gọi là "El Chato", được cho là có liên hệ với Pablo Edwin Huerta Nuno, một trùm ma túy Tijuana Plaza. Nuno đã bị dẫn độ về San Diego vào tháng 8 với các cáo buộc liên bang vì bị cáo buộc cung cấp hàng triệu đô la ma túy cho các chi nhánh trên khắp bang California.

Gurrola, một người mẫu và người có ảnh hưởng trên mạng xã hội với 1,4 triệu người theo dõi trên Instagram, là một cựu hoa hậu đến từ Sinaloa, Mexico, theo các hãng tin Mexico.

Phát ngôn viên của Văn phòng Biện lý Quận San Diego cho biết, nữ bị cáo đã tuyên bố không phạm tội giết người trong phiên tòa buộc tội vào ngày 13 tháng 10.

Gurrola được cho là đang bị giam giữ không được bảo lãnh tại Cơ sở giam giữ Las Colinas ở Santee. Cô dự kiến sẽ trở lại tòa án vào ngày 19 tháng 11.

Nguồn: NYPost