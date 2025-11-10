Điều tra một hiệu trưởng bị tố có hành vi quấy rối tình dục

Theo các nhà chức trách Hàn Quốc, vào thứ Ba (4/11), cảnh sát đã khởi động một cuộc điều tra đối với một hiệu trưởng trường trung học cơ sở bị cáo buộc quấy rối tình dục một giáo viên mới được tuyển dụng.

Sở cảnh sát Masan Jungbu cho biết họ đã buộc tội hiệu trưởng này về hành vi hành hung không đứng đắn mà không bắt giam.

Nghi phạm bị buộc tội có hành vi tiếp xúc cơ thể không mong muốn, chẳng hạn như khoác tay và đưa ra những lời nhận xét không phù hợp về tình dục đối với một giáo viên nữ vào tháng Tư. Giáo viên này đã gia nhập trường khoảng một tháng trước đó.

Ảnh minh hoạ

Nạn nhân đã báo cáo vụ việc với cảnh sát vào tháng Chín, và nghi phạm đã phủ nhận một phần các cáo buộc.

Sau khi đơn khiếu nại được đệ trình, hiệu trưởng và giáo viên đã được bố trí làm việc riêng rẽ. Theo cảnh sát, nghi phạm đã bị đình chỉ công tác kể từ ngày 1 tháng 10.

Các điều tra viên cho biết họ dự định sớm chuyển nghi phạm sang cơ quan công tố sau khi hoàn tất cuộc điều tra.

Chi hội Gyeongsang Nam của Công đoàn Giáo viên và Công nhân Giáo dục Hàn Quốc đã kêu gọi một hình phạt nghiêm khắc trong một tuyên bố sau vụ việc nhức nhối này.

Tuyên bố cho biết: “Ước mơ trở thành giáo viên của nạn nhân đã biến thành một cơn ác mộng chỉ trong vòng một tháng,” đồng thời nói thêm rằng việc đối xử khoan hồng với thủ phạm sẽ tương đương với việc dung thứ cho hành vi quấy rối tình dục và dung dưỡng cho việc lạm dụng quyền lực của các cơ quan giáo dục và cảnh sát.

Văn phòng Giáo dục tỉnh Gyeongsangnamdo cũng cho biết trong cùng ngày rằng họ “nhận thức đây là một vấn đề rất nghiêm trọng” và đang ưu tiên các biện pháp kỷ luật đối với nghi phạm và bảo vệ nạn nhân.

Văn phòng này nói thêm rằng một cuộc điều tra có sự tham gia của các chuyên gia bên ngoài đã được tiến hành và nghi phạm sẽ phải đối mặt với hành động kỷ luật theo các thủ tục xem xét nội bộ.

Nguồn: Korea Joongang Daily