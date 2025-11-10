Vụ nữ thần tượng 24 tuổi bị người tình 57 tuổi sát hại: Đã có kết cục cuối cùng

Một người đàn ông 57 tuổi bị cáo buộc giết hại một phụ nữ 24 tuổi ở Fuchu, Tokyo hai năm trước, đã nhận tội tại phiên tòa xét xử ở Chi nhánh Tachikawa của Tòa án Tokyo, Nhật Bản cuối tháng 10 vừa qua.

Theo bản cáo trạng, Akira Ishikawa bị buộc tội giết Sana Hirabayashi, người mà ông ta quen qua một trang web hẹn hò, tại một khách sạn ở Fuchu vào ngày 2 tháng 2 năm 2023, TV Asahi đưa tin. Sana Hirabayashi từng là một nữ thần tượng thuộc nhóm nhạc underground. Nghệ danh của cô là Ririka Hoshitani, nhưng cô đã rời khỏi nhóm nhạc chỉ sau 6 tháng.

Sana Hirabayashi

Trong tuyên bố mở đầu phiên tòa bên công tố lưu ý rằng Ishikawa có ý định giết người mạnh mẽ, nói rằng: "Hắn ta trèo lên người phụ nữ đang ngủ và đâm cô ấy ba nhát bằng dao sinh tồn."

Bên bào chữa lập luận: "Khi người phụ nữ nói với ông ta rằng cô ấy nợ tiền quán cà phê mà cô ấy quản lý, ông ta đã đưa cho cô ấy hơn 10 triệu yên, nhưng cô ấy tiếp tục đòi thêm tiền, khiến ông ta kiệt quệ về tinh thần và tài chính."

Tòa án được biết cặp đôi này đã nhận phòng khách sạn vào khoảng 2 giờ sáng ngày 2 tháng 2 năm 2023. Tuy nhiên, Ishikawa đã rời khách sạn một mình vào khoảng 6 giờ 30 sáng cùng ngày.

Một nhân viên khách sạn đã gọi cảnh sát vào ngày 3 tháng 2 sau khi không thể liên lạc với Hirabayashi. Cảnh sát đến khách sạn và tìm thấy cô nằm trên giường. Cô bị đâm vào cổ và được tuyên bố đã tử vong tại hiện trường. Không tìm thấy hung khí nào trong phòng.

Ishikawa được xác định qua đoạn phim camera giám sát đường phố. Ông ta bị bắt giữ tại nhà riêng, nơi cảnh sát tìm thấy hai con dao sinh tồn, một trong số đó có dính máu.

Ishikawa đã thừa nhận đâm Hirabayashi khi cô đang ngủ. Ông ta nói rằng họ đã gặp nhau trực tuyến vào năm 2022. Người đàn ông này được cho là đã phung phí toàn bộ 60 triệu yên (khoảng 10 tỷ đồng) tiền tiết kiệm hưu trí chỉ trong 6 tháng cho bạn gái trẻ. Khi tiền cạn kiệt, người phụ nữ yêu cầu ông phải làm việc để kiếm thêm tiền, khiến ông vô cùng tức giận và thực hiện hành vi tội ác.

Nguồn: ETtoday, Japan Today