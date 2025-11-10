Nữ YouTuber 22 tuổi bị tài xế hiếp dâm trên taxi gây rúng động Hàn Quốc

Kwak Hyeol-soo, nữ Youtuber nổi tiếng với các video chia sẻ về chế độ ăn kiêng và lối sống lành mạnh, đã đăng tải một video có tựa đề "Phải Mất Một Thời Gian Dài Để Nói Điều Này" vào ngày 2/11, lần đầu tiên chia sẻ câu chuyện bi kịch của mình.

Trong video dài 17 phút, cô cho biết mình đã bị một tài xế taxi tấn công tình dục vào sáng sớm ngày 23/5/2024, sau một đêm đi chơi với bạn ở Seoul.

“Tôi lên taxi lúc khoảng 2 giờ sáng vì tất cả phương tiện giao thông công cộng đều đã dừng hoạt động,” cô kể. “Tôi say xỉn và nằm bất tỉnh ở ghế sau. Khi tôi tỉnh dậy, tài xế đã đỗ xe trong bãi đậu xe của căn hộ tôi và trèo lên ghế sau để hành hung tôi.”

Nữ Youtuber công khai sự việc bị hiếp dâm trên xe taxi

Kwak cho biết mình chưa từng có kinh nghiệm tình dục trước đó, mô tả vụ tấn công là "đau đớn và kinh hoàng".

"Tôi không phải là người phạm tội, vậy mà tôi lại cảm thấy mình phải trốn tránh", cô nói trong nước mắt. "Tôi không muốn mọi người thương hại mình, nên tôi giả vờ mọi thứ vẫn ổn và tiếp tục đăng tải video."

Kwak được biết đến khi chuyên làm nội dung "giảm cân lành mạnh" thông qua luyện tập marathon và các bữa ăn tự nấu. Song hiện nay, sức khỏe của cô đã suy giảm sau vụ tấn công.

"Cơ thể tôi bị tổn thương nghiêm trọng, và tôi đã phải đi khám phụ khoa hơn một năm nay", cô nói, đồng thời cho biết thêm rằng cô vẫn đang phải vật lộn với các cơn hoảng loạn, trầm cảm và mất ngủ. Cô cũng chia sẻ rằng mình đã cố gắng tự làm hại bản thân vào tháng 8.

Kwak cho biết quá trình điều tra đã làm trầm trọng thêm chấn thương của cô. "Một cảnh sát hỏi tôi tại sao không báo cáo ngay lập tức", cô nói. "Nhưng không ai có thể tỉnh dậy sau một chuyện như vậy và gọi cảnh sát ngay lập tức. Tôi đã báo cáo vào sáng hôm sau, nhưng không có gì thực sự thay đổi."

Theo SBS Entertainment News, tài xế taxi đã bị truy tố không giam giữ vào tháng 9 với cáo buộc hiếp dâm gây thương tích. Anh ta đã yêu cầu xét xử bồi thẩm đoàn, mặc dù tòa án vẫn chưa quyết định có chấp thuận hay không, với lý do cần phải bảo vệ quyền riêng tư và sự an toàn của nạn nhân.

Kwak cho biết, cô quyết định lên tiếng sau khi nhận được email từ một khán giả đã từng trải qua nỗi đau tương tự. "Đọc tin nhắn đó, tôi nhận ra mình không đơn độc", cô nói. "Có rất nhiều phụ nữ cũng trải qua điều này. Tôi muốn làm video về quá trình chữa lành sau bạo lực tình dục."

Chia sẻ của cô nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Chỉ trong vòng 24 giờ, video đã vượt mốc 1,5 triệu lượt xem và thu hút hàng nghìn bình luận ủng hộ từ những người khác. Tuy nhiên, Kwak cũng phải đối mặt với những bình luận đổ lỗi cho nạn nhân, đặt câu hỏi về sự thật trong câu chuyện của cô.

Nạn nhân vẫn đang chịu đựng nỗi đau về thể xác và tinh thần

Đáp lại, Kwak đã đăng tải một phần cáo trạng của bên công tố vào thứ Năm tuần trước (6/11), xác nhận tính xác thực của vụ án. Tài liệu này liệt kê cáo buộc hiếp dâm gây thương tích và lưu ý rằng các công tố viên đã yêu cầu giám sát điện tử và quản chế đối với bị cáo.

"Vụ án này là có thật, và tôi phát biểu dựa trên các tài liệu pháp lý đã được xác minh", nữ Youtuber trẻ viết.

Tiết lộ của Kwak đã khơi dậy một làn sóng mới cho phong trào #MeToo trên mạng. Bắt đầu từ thứ Sáu (7/11), các hashtag như #METOO_2025, #StandWithKwakHyeolSoo và #MyStoryIsResistance đã trở thành xu hướng trên X (trước đây là Twitter), khi người dùng chia sẻ trải nghiệm của riêng họ và kêu gọi sự bảo vệ mạnh mẽ hơn cho những người sống sót.

Nghệ sĩ hài Kang Yu-mi cũng bày tỏ sự ủng hộ dành cho Kwak. "Cảm ơn lòng dũng cảm của em", Kang viết, đồng thời quyên góp 79.000 won (56 đô la) - số tiền dường như tượng trưng cho sự đoàn kết, vì trong tiếng Hàn, cách phát âm của số bảy và số chín gần giống với từ "bạn bè".

Tiết lộ của Kwak đã làm sống lại cuộc thảo luận trên toàn quốc về bạo lực tình dục, gợi nhớ đến phong trào #MeToo năm 2018 đã vạch trần tình trạng lạm dụng có hệ thống trên khắp các lĩnh vực chính trị, văn hóa và giải trí của Hàn Quốc.

"Tôi hy vọng các nạn nhân có thể sát cánh bên nhau và hỗ trợ lẫn nhau", Kwak nói ở cuối video. "Tôi muốn trở thành nguồn sức mạnh cho mọi người".