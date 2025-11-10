Sóng thần tấn công đảo Tenerife của Tây Ban Nha, 3 người tử vong

(Ảnh: 24 News HD)

Sóng thần đã khiến 3 người đã thiệt mạng và 15 người khác bị thương ở nhiều khu vực khác nhau trên đảo Tenerife - hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha. Trong khi đó, toàn bộ quần đảo Canary vẫn trong tình trạng báo động trước các mối nguy hiểm do điều kiện biển xấu.

Vụ việc đầu tiên xảy ra tại bãi biển Roque de Las Bodegas, ở Taganana, nơi 6 du khách Pháp rơi xuống nước sau khi bị sóng lớn đánh trúng. Nguồn tin cảnh sát địa phương xác nhận rằng những người này đã bị sóng cuốn trôi sau khi phớt lờ phao cứu sinh được lắp đặt trong khu vực.

Một phụ nữ bị thương nhẹ và được trực thăng đưa đến Bệnh viện Đại học Nuestra Señora de la Candelaria. Bốn người khác cũng phải nhập viện. Người còn lại được điều trị tại hiện trường trên bãi biển El Cabezo de Granadilla de Abona, phía Nam hòn đảo. Nhân viên cứu hộ và nhân viên thuộc Dịch vụ Khẩn cấp Quần đảo Canary đã thực hiện các thao tác hồi sức tim phổi (CPR), nhưng không may không thể cứu sống được nạn nhân.

Sóng lớn trong thời tiết xấu trên đảo Tenerife thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha (Ảnh: AFP)

Vụ việc nghiêm trọng nhất xảy ra tại bến tàu Puerto de la Cruz - phía Bắc đảo Tenerife, nơi 10 người bị cuốn xuống nước. Cảnh sát địa phương và một số người dân đã hỗ trợ cứu hộ các nạn nhân. Một phụ nữ được phát hiện trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở. Mặc dù đã được 5 xe cứu thương đến hiện trường can thiệp y tế, nạn nhân vẫn được xác nhận là đã tử vong.

Trong số các nạn nhân còn lại, 3 người bị thương nặng, 4 người bị thương vừa và 2 người bị thương nhẹ. Tất cả những người này đều được đưa đến các trung tâm y tế khác nhau trên đảo.

Vào khoảng 16h42 ngày 8/11 (giờ địa phương), Trung tâm Điều phối Khẩn cấp và An ninh nhận được cảnh báo mới về một người đàn ông khác đã rơi xuống biển ở khu vực Charco del Viento, thuộc thành phố La Guancha. Trực thăng của chính quyền Quần đảo Canary đã định vị và đưa người đàn ông này đến bến tàu Santa Cruz de Tenerife. Tại đây, nhân viên y tế xác nhận ông đã tử vong do vết thương quá nặng.

Quần đảo Canary đã được đặt trong tình trạng báo động về hiện tượng sóng thần ven biển kể từ ngày 7/11, với sóng lớn bất thường có thể cao tới 4m và gió mạnh. Chính quyền địa phương đã cảnh báo về tình trạng biển động nguy hiểm. Tuy nhiên, một số sự cố đã xảy ra do không tuân thủ các cảnh báo và rào chắn an toàn.

Giới chức sở tại kêu gọi người dân chú ý đến các lời khuyên và cảnh báo, tăng cường thận trọng và ở trong đất liền càng nhiều càng tốt cho đến khi mối đe dọa bởi sóng thần ven biển giảm bớt.