Phát hiện khu chôn cất trẻ sơ sinh tập thể tại Ireland

(Ảnh: Getty Images)

Việc phát hiện được đánh giá là "dấu mốc đáng kể" trong quá trình khai quật đang diễn ra. Thông tin được Văn phòng Giám đốc Can thiệp được Ủy quyền tại Tuam (ODAIT) công bố ngày 6/12, được đánh giá là dấu mốc đáng kể trong quá trình khai quật đang diễn ra.

Cơ sở Tuam, do các nữ tu Dòng Bon Secours điều hành trong 36 năm, ghi nhận gần 800 trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ tử vong. Theo các tài liệu lưu trữ, phần lớn thi thể các em bị chôn chung trong hố chôn tập thể. Năm 2014, nhà sử học địa phương Catherine Corless gây chấn động dư luận khi phát hiện 796 trẻ đã chết tại đây mà không có hồ sơ mai táng và bị đưa xuống một bể chứa nước thải đã ngừng sử dụng.

Hoạt động khai quật chính thức, do ODAIT giám sát, được triển khai từ mùa hè năm nay. Trong cập nhật mới nhất, cơ quan này xác nhận chuyên gia pháp y đã tìm thấy "bằng chứng nhất quán" về khu chôn cất thứ hai, nằm cách bể tự hoại khoảng 50 - 100 m. Trước đó, không có dấu hiệu bề mặt hay kết cấu địa chất nào cho thấy sự tồn tại của khu mộ này.

Từ khi khai quật bắt đầu vào tháng 7/2025, hài cốt 11 trẻ sơ sinh đã được phát hiện, trong đó có 4 trường hợp được tìm thấy hồi tháng trước. Tất cả đã được khâm liệm và chuyển đi giám định pháp y để phục vụ nhận dạng. Giám đốc ODAIT, ông Daniel MacSweeney, cho biết đã có 160 người thân liên quan tự nguyện gửi mẫu ADN và kêu gọi các gia đình khác tiếp tục hợp tác để xác định danh tính các nạn nhân nhỏ tuổi.

(Ảnh: Getty Images)

Tuam là một trong hàng chục "nhà mẹ và bé" từng tồn tại ở Ireland trong thế kỷ XX, nơi các thiếu nữ mang thai ngoài hôn nhân bị gửi vào sinh nở trong bí mật. Nhiều trẻ bị tách khỏi mẹ, được cho nhận nuôi tại Ireland, Anh, Mỹ, Canada hay Australia. Hàng trăm trẻ sơ sinh đã chết và bị xử lý không qua mai táng đúng nghi thức, khiến nhiều người mẹ không bao giờ biết số phận của con mình.

Năm 2015, chính phủ Ireland mở cuộc điều tra đối với 14 cơ sở mẹ và bé cùng 4 nhà công cộng, phát hiện số lượng lớn hài cốt tại Tuam và mức tử vong của trẻ sơ sinh bị đánh giá là "khủng khiếp". Báo cáo cho thấy dù các số liệu tử vong đã được ghi nhận công khai, cơ quan nhà nước thời điểm đó không hề đưa ra cảnh báo. Cuộc điều tra dẫn tới lời xin lỗi chính thức của chính phủ Ireland năm 2021 cùng chương trình bồi thường cho nạn nhân và tuyên bố nhận lỗi của Dòng Bon Secours.

Các nhà vận động và người sống sót hiện kêu gọi chính phủ tiếp tục điều tra toàn diện những cơ sở còn lại. Công tác khai quật tại Tuam dự kiến kéo dài trong 2 năm.