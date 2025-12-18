Hiện tượng lạ: Sương mù màu hồng khiến người dân kinh ngạc

Theo The Sun , vào ngày 17/12 (giờ địa phương), người dân Anh đã không khỏi bất ngờ khi thức dậy vào sáng nay và chứng kiến những lớp sương mù mang sắc hồng và tím bao phủ nhiều khu vực trên cả nước. Hiện tượng thời tiết hiếm gặp này nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây tò mò lớn trong cộng đồng.

Cụ thể, tại Oxfordshire, Hertfordshire và một số vùng của London, hàng nghìn người dân đã tận mắt chứng kiến hiện tượng sương mù màu hồng hiếm gặp. Những đám mây và lớp sương mang sắc hồng rực rỡ bao trùm không gian, trước khi dần tan biến khi bầu trời trở nên quang đãng hơn vào buổi sáng.

Sương mù màu hồng và tím xuất hiện ở Anh khiến người dân kinh ngạc.

Giải thích về hiện tượng này, Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office) cho biết sương mù màu hồng xảy ra khi ánh sáng mặt trời bị tán xạ bởi các hạt nước trong không khí. Các bước sóng ngắn như xanh lam và xanh lục bị tán xạ mạnh, trong khi các bước sóng dài hơn như đỏ và hồng vẫn đi thẳng vào mắt người, tạo nên màu sắc đặc trưng trên bầu trời.

Người phát ngôn của Met Office chia sẻ: "Khi ánh sáng mặt trời xuyên qua sương mù, các giọt nước sẽ tán xạ ánh sáng. Những bước sóng ngắn bị tán xạ nhiều nhất, để lại các bước sóng dài hơn màu đỏ và hồng, từ đó tạo ra màu hồng cho bầu trời".

Theo truyền thông Anh, trên mạng xã hội, hàng chục người dùng đã chia sẻ hình ảnh và cảm xúc về hiện tượng này. Một người viết: "Hôm nay ở London có sương mù màu hồng. Thật lạ. Trông như đang chạy bộ trong kẹo bông gòn vậy!". Một người khác cho biết: "Dù ảnh chụp không thể hiện hết, nhưng sương mù dày đặc được ánh mặt trời màu hồng chiếu sáng là một trong những cảnh tượng kỳ lạ nhất tôi từng thấy". Một cư dân ở Hertfordshire cũng đăng tải ngắn gọn: "Sáng nay bầu trời hồng rực ở Hertfordshire".

Dù gây nhiều tò mò, hiện tượng sương mù màu hồng không phải là chưa từng xuất hiện tại Anh. Trước đó, một số khu vực của quốc gia này cũng đã ghi nhận hiện tượng tương tự vào năm 2019, để lại ấn tượng mạnh mẽ với người dân địa phương.