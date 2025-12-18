Chân dung Hoàng hậu Thái Lan vừa giành huy chương vàng SEA Games 33

Sự kiện Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana trực tiếp tham gia thi đấu và mang về tấm huy chương vàng cho đoàn thể thao Thái Lan tại SEA Games 33 đã trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế. Không chỉ là biểu tượng của vương quyền, bà còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi nền tảng thể lực đáng kinh ngạc và sự chuyên nghiệp trong bộ môn thuyền buồm, một nội dung đòi hỏi tính đồng đội và kỹ thuật cực kỳ khắt khe.

Trước khi trở thành Hoàng hậu của xứ sở Chùa Vàng, bà Suthida từng có thời gian dài công tác trong ngành hàng không với vai trò tiếp viên của hãng Thai Airways. Sau đó, bà gia nhập quân đội hoàng gia và trải qua quá trình huấn luyện nghiêm khắc, đạt đến quân hàm Đại tướng. Nền tảng kỷ luật quân đội đã tôi luyện cho bà một ý chí sắt đá và thể lực bền bỉ, những yếu tố then chốt giúp bà thích nghi nhanh chóng với môi trường khắc nghiệt trên biển cả trong các cuộc đua thuyền buồm chuyên nghiệp.

Tại kỳ SEA Games năm nay, Hoàng hậu Suthida không chỉ tham gia với tư cách đại diện hình ảnh mà bà thực sự là một mắt xích quan trọng trong đội hình thuyền SSL47 mang số hiệu 6. Với vai trò hoa tiêu và chiến lược gia, bà là người trực tiếp quan sát hướng gió, dòng chảy để đưa ra các quyết định điều hướng chính xác. Trong chặng đua thứ 7 đầy kịch tính, dưới sự dẫn dắt của bà, đội Thái Lan đã vượt qua đối thủ mạnh Malaysia để cán đích đầu tiên, qua đó sớm cầm chắc tấm huy chương vàng dù giải đấu vẫn chưa kết thúc.

Nội dung thuyền buồm SSL47 vốn được biết đến là một thử thách về cả trí tuệ lẫn sức mạnh cơ bắp. Chiếc thuyền dài hơn 14 mét này yêu cầu các vận động viên phải phối hợp nhịp nhàng trong việc nâng và hạ ba loại buồm khác nhau chỉ trong vài giây khi tiến gần phao tiêu. Đáng chú ý, loại thuyền này không có dây đai an toàn, buộc Hoàng hậu và các đồng đội phải liên tục di chuyển, giữ thăng bằng trên mạn thuyền giữa những cơn sóng dữ và gió lớn. Sự lăn xả của bà, từ việc trực tiếp kéo dây buồm đến giữ trọng tâm cho thuyền, đã xóa nhòa khoảng cách giữa một vị hoàng tộc và một vận động viên chuyên nghiệp.

Chiến thắng của Hoàng hậu Suthida không chỉ có ý nghĩa về mặt thành tích thể thao mà còn mang tính biểu tượng sâu sắc cho tinh thần dân tộc Thái Lan. Hình ảnh vị Hoàng hậu 47 tuổi mạnh mẽ trên biển cả đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho giới trẻ và các vận động viên nước nhà về sự kiên trì và nỗ lực không ngừng. Theo truyền thông địa phương, sự hiện diện của bà tại Ocean Marina Pattaya đã tạo nên một luồng sinh khí mới cho bộ môn thuyền buồm vốn còn khá kén người chơi tại khu vực Đông Nam Á.

Vào chiều tối ngày 18 tháng 12, một buổi lễ trao giải đặc biệt sẽ được tổ chức với sự chủ trì của Nhà vua Maha Vajiralongkorn. Đây sẽ là khoảnh khắc lịch sử khi Nhà vua trực tiếp trao tấm huy chương vàng danh giá cho chính Hoàng hậu của mình. Sự kiện này dự kiến sẽ thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân Thái Lan và khách du lịch quốc tế đang có mặt tại Pattaya. Giá trị tinh thần của tấm huy chương này được đánh giá là vô giá, tuy nhiên nếu tính theo mức thưởng nóng thông thường cho một huy chương vàng SEA Games, con số này tương đương khoảng 211.000.000 VNĐ từ quỹ phát triển thể thao quốc gia.

