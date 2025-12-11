Thân phận thật “không ai sánh bằng” của một VĐV vừa đoạt huy chương bạc SEA Games 33

Một trong những người vừa đoạt giành huy chương bạc môn Polo tại SEA Games 33 là nhân vật đã từ lâu nổi tiếng trên truyền thông toàn cầu, nhưng không phải với tư cách vận động viên.

Hoàng tử Brunei (thứ hai từ phải sang)

Hoàng tử Abdul Mateen, một trong những thành viên của đội Polo của Brunei không chỉ là nhân vật hoàng gia mà còn là sĩ quan đặc nhiệm, phi công trực thăng được đào tạo bài bản và cũng là một vận động viên cừ khôi trong nhiều môn thể thao khác.

Polo không chỉ là một sở thích đơn thuần mà còn là đam mê nghiêm túc của Hoàng tử Mateen. Anh đã thi đấu và đại diện cho Brunei ở cấp độ khu vực cao nhất, tham gia SEA Games và là thành viên chủ chốt của đội tuyển polo quốc gia giành huy chương đồng tại kỳ Đại hội năm 2017 ở Kuala Lumpur và năm 2019 ở Philippines.

Hoàng tử giữ vững phong độ và giành huy chương trong mùa giải năm nay

Vợ của anh cũng đến cổ vũ chồng

Anh tiếp tục phong độ này tại SEA Games 33, nơi anh giúp Brunei đánh bại Malaysia ở bán kết, trước khi để thua đội chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết và về nhì chung quốc.

Ngoài các giải đấu khu vực, Hoàng tử Mateen còn tranh tài quốc tế thông qua đội chuyên nghiệp của riêng mình, MB Polo. Đội đã gặt hái thành công đáng kể ở châu Âu, đáng chú ý nhất là giành Cúp Vàng danh giá tại giải Torneo Internacional de Polo ở Sotogrande, Tây Ban Nha, vào năm 2019.

Nền tảng thể thao của anh gắn liền mật thiết với sự nghiệp là một quân nhân và phi công được đào tạo bài bản. Giống như nhiều thành viên hoàng gia khác, anh theo học tại Học viện Quân sự Hoàng gia Sandhurst ở Vương quốc Anh, tốt nghiệp năm 2011 từ một khóa học nổi tiếng yêu cầu thể lực và tinh thần kiên cường hàng đầu.

Hoàng tử Abdul Mateen, 34 tuổi, là con trai thứ tư và là người con thứ mười của Quốc vương Hassanal Bolkiah. Anh cũng từng gây chú ý khi tổ chức hôn lễ long trọng 10 ngày 10 đêm với vợ là Anisha Rosnah vào năm 2023. Cặp đôi hoàng gia vừa đón con đầu lòng cách đây không lâu. Hoàng tử Abdul Mateen luôn là một trong những thành viên nổi bật nhất của hoàng gia Brunei, tham gia nhiều vào các hoạt động ngoại giao cùng vua cha.

Hoàng tử Abdul Mateen và vợ được nhận xét là đôi "tiên đồng ngọc nữ"

Trước khi kết hôn, Hoàng tử Abdul Mateen được biết đến rộng rãi là "Chàng trai hoàng gia độc thân đáng giá nhất châu Á". Anh được phong danh hiệu thành viên danh dự của Trung đoàn Lực lượng Đặc biệt vào năm 2019 và thăng cấp lên Thiếu tá vào năm 2021.

