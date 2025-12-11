Hai tòa nhà bất ngờ đổ sụp, người dân đào bới đống đổ nát tìm người thân trong tuyệt vọng

Hai tòa nhà đã sụp đổ ở Fez, Morocco, khiến 22 người thiệt mạng, xảy ra trong lúc gia đình đang tổ chức lễ mừng em bé mới sinh.

Các tòa nhà bị sập nằm trong khu phố Al-Mustaqbal, một khu vực đông dân cư ở phía tây thành phố. Cơ quan thông tấn nhà nước Morocco (MAP) đưa tin hai tòa nhà này là nơi sinh sống của 8 gia đình.

Văn phòng công tố Fez cho biết một trong hai tòa nhà đã không có người ở, trong khi tòa nhà còn lại đang tổ chức lễ Aqiqah, một buổi lễ truyền thống của người Hồi giáo để mừng em bé mới sinh, vào thời điểm xảy ra sự cố.

Giới chức cho biết các nạn nhân thiệt mạng bao gồm phụ nữ và trẻ em. Tất cả 16 người bị thương đã được chuyển đến bệnh viện để điều trị. Lực lượng cứu hộ và người dân đã đào bới đống đổ nát suốt đêm để tìm kiếm những người sống sót.

Một người sống sót nói với đài truyền hình địa phương Medi1 TV rằng ông đã mất vợ và ba đứa con trong vụ sụp đổ. Ông cho biết đội cứu hộ đã tìm thấy một thi thể nhưng ông vẫn đang chờ đợi những người thân còn lại.

Ít nhất 22 người đã thiệt mạng

Các tòa nhà bị sập được xây dựng vào năm 2006 theo chương trình “Thành phố không khu ổ chuột” của chính phủ, theo đó cư dân tự xây nhà trên các lô đất được phân bổ. Tuy nhiên, cư dân địa phương nói với Hãng thông tấn AFP rằng hai tòa nhà này có 4 tầng, vượt quá giới hạn hai tầng được cho phép ở khu vực đó và không đáp ứng các tiêu chuẩn xây dựng.

Đài truyền hình nhà nước SNRT News trích lời các nhân chứng tại hiện trường cho biết các tòa nhà ở khu vực này đã có dấu hiệu nứt vỡ từ lâu mà không có biện pháp phòng ngừa hiệu quả nào được thực hiện.

Thành phố Fez, thủ đô cũ có niên đại từ thế kỷ thứ 8 và là thành phố đông dân thứ ba của Morocco, là một trong những trung tâm đô thị nghèo nhất quốc gia, nơi cơ sở hạ tầng cũ kỹ là vấn đề phổ biến. Đây cũng là vụ sụp đổ chết người thứ hai ở Fez trong năm nay, sau vụ việc hồi tháng 5 đã làm 10 người thiệt mạng.

Văn phòng công tố Fez đã mở một cuộc điều tra để xác định nguyên nhân thực sự của vụ tai nạn.

