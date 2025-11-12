Khoảnh khắc cầu sập kinh hoàng chỉ vài tháng sau khi hoàn thành

Cư dân mạng đang chia sẻ rộng rãi đoạn video gây sốc về vụ sập cầu Hồng Kỳ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, chỉ vài tháng sau khi công trình này được đưa vào sử dụng trở lại.

Theo thông tin ban đầu, cây cầu đã bị phá hủy hoàn toàn sau một trận lở đất nghiêm trọng trên ngọn núi gần đó.

Khoảnh khắc cầu sập kinh hoàng

Cầu Hồng Kỳ là một phần quan trọng của tuyến đường cao tốc nối tỉnh Tứ Xuyên và khu vực nội địa của Trung Quốc với Tây Tạng. Công trình này được cho là mới hoàn thành và mở cửa trở lại vào đầu năm nay. Việc sập cầu không chỉ là tổn thất về vật chất mà còn ảnh hưởng đến giao thông chiến lược trong khu vực.

Đoạn phim kinh hoàng ghi lại cảnh các khối đất đá khổng lồ dồn dập đổ xuống cầu. Cây cầu không chịu nổi sức nặng và tác động cực lớn của lở đất, khiến toàn bộ nhịp cầu sụp đổ gần như ngay lập tức, biến thành một đống bụi bê tông và gạch vụn. Một phần của cầu đã rơi xuống dòng sông bên dưới.

Cây cầu mới đi vào hoạt động lại sau tu sửa vài tháng

Vụ việc xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên, miền tây nam Trung Quốc. May mắn thay, không có báo cáo về thương vong trong sự cố này.

Các quan chức địa phương cho biết, chính quyền đã kịp thời hành động trước khi thảm họa xảy ra. Cảnh sát tại Mã Nhĩ Khang đã tiến hành phong tỏa giao thông trên cầu vào chiều thứ Hai (10/11) sau khi phát hiện các vết nứt xuất hiện trên các sườn dốc và các tuyến đường phía trên cầu.

Tuy nhiên, tình hình đã xấu đi nhanh chóng. Theo chính quyền địa phương, điều kiện thời tiết và địa chất ngày càng tồi tệ vào thứ Ba (11/11), dẫn đến trận lở đất quy mô lớn đã cuốn bay cây cầu Hồng Kỳ.

Nguồn: NYPost