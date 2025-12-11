Thêm 1 “Anna lừa đảo” đang bị FBI truy lùng: Giả danh người thừa kế hãng hàng không, nhẹ nhàng chiếm đoạt 726 tỷ

Một cựu nhà sản xuất truyền hình đã được thêm vào danh sách truy nã gắt gao nhất của FBI vào tuần trước vì bị cáo buộc lừa đảo các ngân hàng gần 30 triệu đô la Mỹ (khoảng 726 tỷ đồng) bằng cách mạo danh là một người thừa kế.

Mary Carole McDonnell, cựu Giám đốc điều hành của Bellum Entertainment Group, công ty sản xuất các chương trình tổng hợp như "Corrupt Crimes" (Tội phạm Tham nhũng) và "Murderous Affairs" (Các Vụ Án Giết Người), đã lẩn trốn gần bảy năm sau khi FBI buộc tội bà về tội lừa đảo ngân hàng và trộm cắp danh tính nghiêm trọng.

Bà đã mạo danh là người thừa kế của gia đình Tập đoàn Hàng không McDonnell và tuyên bố sai sự thật rằng mình có quyền tiếp cận một quỹ ủy thác bí mật trị giá 80 triệu đô la Mỹ (khoảng 1,944 tỷ đồng) để lừa đảo, lấy lòng tin của các nạn nhân. Tập đoàn Hàng không McDonnell hiện không còn tồn tại.

Mary Carole McDonnell được cho là đang ở Dubai.

FBI cho biết âm mưu này bắt đầu vào khoảng tháng 7 năm 2017 và kéo dài đến tháng 5 năm 2018. Khoảng thời gian xảy ra vụ lừa đảo, McDonnell là giám đốc điều hành của Bellum Entertainment LLC, một công ty sản xuất ở Burbank (nay đã giải thể) đứng sau các chương trình tội phạm có thật.

Theo bản cáo trạng, công ty này đang gặp vấn đề trong việc thanh toán tiền lương và đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của mình. Giới chức cho biết McDonnell đã bị nêu tên trong một số đơn kiện dân sự cáo buộc bà ta nợ hơn 1 triệu đô la Mỹ (khoảng 24,3 tỷ đồng) đối với các chủ nợ trên toàn quốc.

FBI cáo buộc rằng McDonnell đã cố ý lừa đảo Banc of California lấy 14,7 triệu đô la Mỹ (khoảng 357 tỷ đồng), thông báo nêu rõ.

FBI cho biết bà ta biết mình không có quyền đối với số tiền này và đã không hoàn trả. Bà cũng bị cáo buộc đã lừa đảo hơn 15 triệu đô la Mỹ (khoảng 364,5 tỷ đồng) từ các tổ chức tài chính khác.

Bản cáo trạng cho biết “người thừa kế” giả mạo đã sử dụng số tiền chiếm đoạt được này "để thanh toán cho các chủ nợ và bảng lương của Bellum."

Lệnh bắt giữ liên bang đã được ban hành đối với McDonnell vào tháng 12 năm 2018 sau khi người này bị buộc tội lừa đảo ngân hàng và trộm cắp danh tính nghiêm trọng. FBI tin rằng Mary Carole McDonnell hiện đang ở Dubai.

Nguồn: Daily Mail