Ngư dân bắt được con cá đuối khổng lồ dài 3,6 mét trên biển

Ngư dân từ Astaranga thuộc huyện Puri, Ấn Độ đã bắt được một con cá đuối khổng lồ nặng hơn 100 kg và dài gần 3,6 mét từ sông Devi. Con cá khổng lồ đã tạo ra sự phấn khích và tò mò rộng rãi trong cộng đồng dân cư địa phương.

Vụ việc xảy ra gần làng Kalia Kana thuộc khối Astaranga, nơi khoảng 20 ngư dân, trong đó có Shankar Behera, Jumar Behera và Gangadhar Behera, đang đánh bắt cá bằng lưới mắt cáo trên sông Devi. Trong lúc đang đánh bắt, một con cá đuối khổng lồ đã mắc vào lưới khiến các ngư dân kinh ngạc và sợ hãi vì kích thước quá lớn của nó.

Cá đuối khổng lồ dài hơn 3,6 mét mắc vào lưới đánh cá ở Konark, Odisha. Ảnh: (OTV)

Theo các ngư dân, phải mất gần 2 giờ nỗ lực và phối hợp liên tục mới đưa được con cá khổng lồ vào bờ. Cá đuối gai độc, thường được tìm thấy ở vùng biển sâu hơn, được cho là đã đi vào cửa sông để tìm kiếm thức ăn và cuối cùng trôi dạt vào sông Devi.

Khi được đưa lên bờ sông, sinh vật quý hiếm này nhanh chóng thu hút dân làng từ các vùng lân cận. Người dân tụ tập để chụp ảnh và quay clip về sinh vật biển khổng lồ.

Sau đó, các ngư dân đã bán con cá đuối gai độc với giá 50.000 rupee (14 triệu đồng) và theo báo cáo, nó đã được vận chuyển đến Kolkata.

Các ngư dân cho biết, những con cá đuối gai độc lớn như vậy thỉnh thoảng xuất hiện ở cửa sông nhưng hiếm khi bị bắt do kích thước và tính cách khó nắm bắt của chúng.