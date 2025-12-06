Đàn cá Koi bị ăn thịt, người phụ nữ sốc nặng khi biết "thủ phạm"

Một cư dân Gimli, Canada, đang đau buồn vì mất đi đàn cá Koi sau cuộc tấn công của rái cá ngay trong sân sau nhà cô.

"Tôi đoán đó là một bữa tiệc buffet sushi thả ga cho chúng", Shannon Lebel, người đã chăm sóc đàn cá koi của mình trong một thập kỷ, cho biết. "Những con rái cá không dừng lại".

Sau khi đi làm về, cô thấy sân sau nhà trông rất khác.

"Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy 6 con cá Koi nằm trên mặt đất", Lebel kể. "Ba con còn lại trông như bị thương nặng".

Cá Koi trong hồ bị rái cá ăn thịt.

Lebel cho biết cô đã thả những con cá bị thương trở lại ao, hy vọng chúng sẽ sống sót. Tuy nhiên, sáng hôm sau, tình hình trở nên tồi tệ hơn đối với đàn cá Koi.

Lebel nói: "Tôi thức dậy vào buổi sáng, nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy 2 con rái cá đang xâu xé tất cả số cá Koi còn lại của chúng tôi".

Một camera an ninh đã ghi lại hình ảnh loài động vật có vú vào gần ao vào đêm trước cuộc tấn công thứ hai, nhưng Lebel nghĩ rằng đó có thể là một con lửng hoặc gấu trúc.

Một cặp rái cá chính là thủ phạm.

Tiến sĩ Courtney Shuert, quản lý chương trình bảo tồn tại Tổ chức Bảo tồn Công viên Assiniboine, cho biết: "Ngay cả khi bạn không sống ở khu vực thành thị, việc chung sống với những người hàng xóm hoang dã ở sân sau cũng rất quan trọng. Chúng là dấu hiệu rất tốt của một hệ sinh thái lành mạnh".

Shuert cho biết những con rái cá mà Lebel ghi lại ở sân sau nhà cô sống ở các tuyến đường thủy Manitoba. Một cuộc tấn công như thế này không phải là điều bất ngờ vì rái cá là loài săn mồi và thích mọi loại cá.

Shuert cho biết: "Chúng thích ăn cá nhưng chúng cũng ăn những thứ khác mà bạn có thể tìm thấy ở sông. Những thứ như tôm càng, trai nước ngọt, những thứ mà chúng ta có ở Manitoba".

Clip của Lebel nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt xem trên mạng xã hội, khiến cô vô cùng ngạc nhiên.

Cô cho biết cô không có ác cảm gì với loài rái cá nhưng cô sẽ nhớ những chú cá của mình.

Lebel nói: "Nhìn vào ao và sự tĩnh lặng, nó không còn giống như trước nữa".