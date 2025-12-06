Tổng thống Trump đề nghị giải NFL huyền thoại đổi tên vì cuộc chiến giữa “football” và “soccer”

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã khuấy động một cuộc tranh luận văn hóa và thể thao toàn cầu khi ông công khai đề xuất Giải bầu dục quốc gia (tiếng Anh: National Football League), hay viết tắt là NFL nên đổi tên. Phát ngôn này được đưa ra tại sự kiện bốc thăm vòng chung kết World Cup 2026 tại Washington D.C. vào ngày 5 tháng 12 năm 2025.

Trong bài phát biểu, ông Trump đặt câu hỏi về việc tại sao người Mỹ lại gọi bóng bầu dục là "football" trong khi môn thể thao này chủ yếu dùng tay. Ông cho rằng bóng đá (soccer), với quả bóng tròn được đá bằng chân, mới xứng đáng với cái tên "football" thực sự.

Tổng thống Trump đặt ra câu hỏi liệu bóng bầu dục Mỹ có nên được gọi bằng tên khác hay không. Ảnh: Anna Moneymaker/Getty Images

"Khi bạn nghĩ về nó, bóng đá mới thực sự nên được gọi là football. Không còn nghi ngờ gì nữa," ông Trump nói. "Chúng ta phải nghĩ ra một cái tên khác cho giải của NFL."

Xung đột tên gọi trong bối cảnh toàn cầu hóa

Phát ngôn của Tổng thống Trump làm nóng lại cuộc tranh luận kéo dài hàng thập kỷ giữa hai bờ Đại Tây Dương về định danh của hai môn thể thao này. Trong khi hầu hết các quốc gia gọi bóng đá là "football" hoặc các biến thể của nó, Mỹ và Canada thường dùng từ "soccer" để phân biệt với bóng bầu dục phổ biến trong nước.

Bình luận này mang tính thời điểm cao khi Mỹ đang chuẩn bị đồng đăng cai World Cup 2026. Sự kiện này được dự đoán sẽ phá vỡ mọi kỷ lục về doanh thu vé và lượt xem, đưa bóng đá lên vị trí quan trọng hơn bao giờ hết tại Mỹ.

Nhiều người coi phát ngôn này của Tổng thống là một tín hiệu chính trị sớm, liên kết sự chuyển đổi của một môn thể thao với hình ảnh toàn cầu của Mỹ.

NFL có thực sự phải đổi tên?

Mặc dù phát ngôn của ông Trump có phần hài hước và mang phong cách thường thấy, nó ngay lập tức tạo ra một làn sóng thảo luận sôi nổi. Một bên ủng hộ việc chuyển sang sử dụng thuật ngữ toàn cầu "football" cho bóng đá.

Giải NFL là cái tên đã in sâu vào văn hoá Mỹ

Tuy nhiên, phe phản đối cho rằng việc đổi tên sẽ gây ra sự nhầm lẫn lớn trong văn hóa thể thao đã ăn sâu vào truyền thống Mỹ. Việc thay đổi tên gọi của một giải đấu trị giá hàng tỷ USD như NFL là một thách thức lớn về mặt thương hiệu, truyền thông và văn hóa.

Dù đề xuất này có trở thành hiện thực hay không, Tổng thống Trump đã thành công trong việc thu hút sự chú ý vào một sự kiện thể thao toàn cầu, ngay cả khi đó là bằng cách "chọc ghẹo" môn thể thao được yêu thích nhất nước Mỹ.

Nguồn: The New York Times