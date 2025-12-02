Ngư dân bắt được con cá hải tượng long nặng 165kg trên sông

Một ngư dân tên Roberto ở Cardoso, ở phía tây bắc bang São Paulo, Brazil, đã câu được một con cá hải tượng long khổng lồ vào ngày 28/11. Được biết, con cá này dài 2,5 mét và nặng tới 165kg.

Việc bắt được con cá hải tượng được mô tả là "quái vật" không chỉ thu hút sự chú ý của toàn thể cộng đồng Cardoso mà còn củng cố danh tiếng của Roberto trong giới ngư dân.

Theo Roberto, đây là con cá hải tượng lớn nhất từng được ghi nhận ở Rio Grande, Cardoso. Vụ bắt được đã thu hút sự chú ý đến mức Thị trưởng Luís Paulo và Bộ trưởng Du lịch Breno Fernandes đã đến nhà của ngư dân để tận mắt chứng kiến con cá khổng lồ này.

Con cá hải tượng long nặng 165kg.

Cá hải tượng long hay pirarucu là loài cá nước ngọt khổng lồ sinh sống ở vùng châu thổ sông Amazon. Con trưởng thành nặng tới 200kg. Từng có trường hợp họ bắt được cá pirarucu nặng tới 300kg và dài hơn 3 mét.

Trong tiếng địa phương, pirarucu có nghĩa là con cá màu đỏ. Tên này được đặt theo lớp vây của chúng, phản chiếu ánh sáng màu đỏ khi đang bơi. Lớp vây này hoạt động như chiếc áo giáp, rất dày và giúp chúng tránh tổn thương khi bị cá piranha tấn công.

Cá hải tượng long là loài săn mồi lớn nhất ở sông Amazon, không có loài vật nào bắt chúng để ăn thịt, kể cả cá sấu. Mối đe dọa duy nhất của loài này chính là con người. Chúng ăn thịt các loài cá khác là chủ yếu, nhưng những con non thì dựa vào côn trùng và giáp xác để sinh sống.

Đối với dân địa phương, thịt cá pirarucu nổi tiếng thơm ngon và là nguồn dinh dưỡng quý giá. Vì vậy, cá pirarucu bị đánh bắt rất nhiều và từng có nguy cơ tuyệt chủng. Kích thước của chúng cũng giảm đi so với trước đây.