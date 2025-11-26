Hoàng tử Nhật Bản rạng ngời ở tuổi 19

Hoàng tử Hisahito, người thừa kế thứ hai trong Hoàng gia Nhật Bản, đang ngày càng chứng tỏ sự trưởng thành của mình qua việc tham gia vào nhiều hoạt động chính thức. Gần đây nhất, trong chuyến thăm hai ngày cùng mẹ là Thái tử phi Kiko tới đảo Izu Oshima thuộc Tokyo, Hoàng tử Hisahito đã thể hiện sự quan tâm chu đáo và gần gũi với công chúng.

Cũng trong cuối tháng 11, Hoàng tử Hisahito đã cùng Thái tử phi Kiko dự khán vòng chung kết môn định hướng tại Đại hội thể thao dành cho người khiếm thính Tokyo 2025 (Deaflympics). Đây là môn thể thao đồng đội yêu cầu sự tập trung và sử dụng bản đồ la bàn. Tại sự kiện này, Hoàng tử đã gây ấn tượng mạnh khi sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để cổ vũ các vận động viên tham gia.

Vốn quen thuộc với công chúng qua hình ảnh “hoàng tử bé” khi là thành viên nhỏ tuổi nhất trong hoàng gia Nhật hiện tại, Hisahito đang chứng minh rằng ở tuổi 19, vị trí của mình không chỉ dừng lại ở vai trò thừa kế mà còn là một thành viên Hoàng gia tích cực, chu đáo và ngày càng có trách nhiệm trong các hoạt động hướng tới cộng đồng và văn hóa.

Hoàng tử đang là sinh viên của khoa Khoa học Sinh học thuộc Trường Khoa học Đời sống và Môi trường, Đại học Tsukuba

Hoàng tử Hisahito (sinh năm 2006) là con trai của Thái tử Fumihito và Thái tử phi Kiko, đồng thời là cháu trai duy nhất của Thượng hoàng Akihito và Thượng hoàng hậu Michiko. Hiện tại, Hoàng tử Hisahito giữ vị trí thứ hai trong danh sách thừa kế Ngai vàng Hoa Cúc (sau cha mình, Thái tử Fumihito). Vì luật Hoàng gia Nhật Bản hiện hành chỉ cho phép nam giới thừa kế ngai vàng, nên sự ra đời của Hoàng tử Hisahito vào năm 2006 là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử to lớn, đảm bảo sự tiếp nối của dòng dõi Hoàng gia Nhật Bản trong thế hệ tiếp theo.

