Hàng chục người già, trẻ nhỏ nằm rạp trên mái nhà, mắc kẹt suốt 40 tiếng đồng hồ giữa dòng nước lũ ở Thái Lan

Chiều ngày 25/11, người dùng Facebook Kunnay Mam đã đăng tải clip và hình ảnh ghi lại cảnh nhiều người cao tuổi cùng trẻ em nằm chờ cứu trợ trên nóc nhà tại khu vực Thung Sao 1, hẻm 2, Hat Yai, tỉnh Songkhla (Thái Lan) Trong clip, mọi người phải nằm sát nhau trên mái nhà, không có bất cứ nơi che chắn nào, và liên tục kêu cứu.

Người đăng tải chia sẻ: "Hiện tại tình hình ngập lụt ở Thung Sao rất nghiêm trọng. Người già phải nằm trên mái, có khoảng hơn 10 người cao tuổi cùng một số trẻ nhỏ. Xin mọi người chia sẻ. Ai có thể, đến giúp chúng tôi ở Thung Sao 1. Đã 40 tiếng rồi, chúng tôi chờ mà chưa có ai tới cứu."

Điều này tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và các cơ quan cứu trợ. Nhiều người kêu gọi nhanh chóng triển khai đội cứu hộ để hỗ trợ những người dân đang bị mắc kẹt, đặc biệt là các đối tượng dễ bị tổn thương như người già và trẻ em.

Từ đêm thứ Hai (24/11), tình trạng ngập lụt tại Hat Yai đã diễn ra nghiêm trọng. Lượng mưa lớn chưa từng có và lũ quét từ các khu vực cao hơn đã khiến Thống đốc Songkhla Ratthasart Chidchoo phải ra lệnh sơ tán toàn bộ người dân.

Quân đội và Hải quân Thái Lan đã thông báo triển khai nhân sự, nguồn lực và vật tư để hỗ trợ nạn nhân lũ lụt ở Hat Yai và các khu vực bị ngập lụt khác ở miền Nam. Quân đội đã cung cấp thuyền bơm hơi và xe tải, trong khi Hải quân đã điều động nhân sự và nguồn lực, bao gồm cả trực thăng từ tàu HTMS Chakri Naruebet.

Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai báo cáo vào sáng ngày 25/11 rằng lũ lụt vẫn tiếp diễn ở 9 tỉnh phía Nam, với mực nước dâng cao ở hầu hết các khu vực.