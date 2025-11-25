Lũ lụt kinh hoàng tại Thái Lan: Tiếng kêu xé lòng vang trên các mái nhà, người dân cầu cứu khắp MXH

Tiếng kêu cứu của người dân bị lũ lụt đã vang lên khắp Hat Yai, tỉnh biên giới phía nam bị ngập lụt nặng nề này từ đêm thứ Hai (24/11), dẫn đến lệnh sơ tán toàn bộ khu vực.

Lượng mưa lớn chưa từng có và lũ quét từ các khu vực cao hơn gần Hat Yai đã khiến Thống đốc Songkhla Ratthasart Chidchoo phải ra lệnh sơ tán toàn bộ vào thứ Hai.

Tuy nhiên, nhiều người dân đã chờ đợi xe cứu hộ trong vô vọng. Lực lượng cứu hộ kêu gọi chính phủ đẩy nhanh nỗ lực sơ tán, vì họ bị áp đảo bởi số lượng nạn nhân cần hỗ trợ.

Nước dâng tận mái nhà ở Thái Lan

Tiếng kêu cứu liên tục vang lên từ các tòa nhà bị ngập nước ở khu thương mại chính, trong khi lực lượng cứu hộ trên thuyền bơm hơi đi qua. Nhiều nạn nhân đã tìm kiếm sự giúp đỡ qua mạng xã hội, báo cáo rằng có những bệnh nhân nằm liệt giường, người thân lớn tuổi và trẻ nhỏ bị mắc kẹt cùng họ.

Những người bị ảnh hưởng, với tầng một bị ngập hoàn toàn, phải đối mặt với những khó khăn về giao tiếp, truy cập internet và nguồn điện cho điện thoại di động.

Nhiều người mắc kẹt trên mái nhà

Các y bác sĩ cố gắng dùng mọi cách để bật quạt, đèn trong phòng chăm sóc trẻ sơ sinh tại một bệnh viện

Quân đội và Hải quân Thái Lan đã thông báo triển khai nhân sự, nguồn lực và vật tư để hỗ trợ nạn nhân lũ lụt ở Hat Yai và các khu vực bị ngập lụt khác ở miền Nam. Quân đội đã cung cấp thuyền bơm hơi và xe tải, trong khi Hải quân đã điều động nhân sự và nguồn lực, bao gồm cả trực thăng từ tàu HTMS Chakri Naruebet.

Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai báo cáo vào sáng thứ Ba rằng lũ lụt vẫn tiếp diễn ở chín tỉnh phía Nam, với mực nước dâng cao ở hầu hết các khu vực.

Nguồn: Bangkok Post