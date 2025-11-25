Đang đưa quan tài đi hỏa táng thì nghe thấy tiếng gõ từ bên trong, mở ra tất cả đều sững sờ

Mới đây, câu chuyện một người phụ nữ bỗng dưng "sống dậy" trong quan tài, khiến những người đang khênh cỗ quan tài đi từ cảm giác giật mình, sợ hãi sang vui mừng khôn xiết đã thu hút sự chú ý của dư luận Thái Lan.

Người phụ nữ đã gõ vào quan tài trong đám tang của chính mình.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc xảy ra vào Chủ nhật, 23/11 vừa qua tại tiểu khu Ban Dong, huyện Chat Trakan, tỉnh Phitsanulok của Thái Lan.

Theo đó, gia đình bà Chontirot Sakulku, 65 tuổi đang tổ chức đám tang cho người phụ nữ này. Được biết, bà Chontirot Sakulku đã nằm liệt giường đã lâu và vào khoảng 2 giờ sáng hôm đó, người nhà phát hiện bà bất tỉnh tại nhà nên cho rằng bà đã qua đời.

Gia đình sau đó đã đã báo cáo sự việc với trưởng làng, xin giấy chứng tử và đặt bà vào quan tài. Ban đầu, gia đình đã cố gắng hiến xác bà Chontirot Sakulku cho Bệnh viện Chulalongkorn để nghiên cứu y khoa, nhưng bệnh viện yêu cầu khám nghiệm tử thi và từ chối tiếp nhận thi thể.

Bà Chontirot đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Sau đó, gia đình đưa bà Chontirot đến chùa Rat Prakong Dham để làm lễ tang và hỏa táng. Trong khi người ta đang di chuyển quan tài, họ nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên trong. Khi mở quan tài, họ vô cùng sửng sốt khi thấy bà Chontirot vẫn còn sống, mặc dù hơi thở rất chậm. Người phụ nữ đã được đưa đến Bệnh viện Bang Yai để kiểm tra sức khỏe toàn diện. Các bác sĩ sau đó xác nhận tình trạng của bà là do lượng đường trong máu thấp.

Người phụ nữ may mắn được phát hiện ngay trước khi được đưa đi hỏa táng.

Các triệu chứng của bà Chontirot phù hợp với tình trạng hạ đường huyết, một tình trạng mà lượng đường trong máu giảm xuống dưới mức bình thường. Ông Mongkon Sakulku, em trai của bà Chontirot phát biểu với giới truyền thông rằng sau khi chị gái ông hồi phục, ông dự định sẽ quay lại chùa để làm công đức và cảm ơn các nhân viên của chùa và các nhà sư đã giúp đỡ gia đình mình.