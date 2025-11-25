Bắt khẩn cấp mẹ ruột và cha dượng nghi bạo hành khiến bé 16 tháng tử vong

Ngày 25/11, Phòng Điều tra Phụ nữ và Thanh thiếu niên thuộc Sở Cảnh sát Bắc Gyeonggi (Hàn Quốc) cho biết đã bắt khẩn cấp mẹ ruột A (25 tuổi) và cha dượng B (33 tuổi) với cáo buộc giết trẻ em theo Luật đặc biệt về xử phạt tội phạm bạo hành trẻ em.

Hai người bị tình nghi đã bạo hành dẫn đến cái chết của bé gái C (16 tháng tuổi) vào chiều 24/11 tại một căn hộ ở khu vực Seondan dong, thành phố Pocheon.

Trước đó, lúc 18h42 ngày 23/11, lực lượng cứu hộ nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ căn hộ trên với nội dung "đứa trẻ bị nghẹn khi đang ăn và không thở được". Khi tiếp cận hiện trường, bé C được phát hiện trong tình trạng ngưng tim, ngay lập tức được chuyển đến bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Từ bệnh viện, đội ngũ y tế thông báo với cảnh sát rằng trên cơ thể bé xuất hiện nhiều vết bầm tím và thương tích nghi do bạo hành, khiến cảnh sát mở cuộc điều tra ban đầu. Dù ghi nhận các dấu hiệu đáng ngờ, cơ quan chức năng cho biết chưa đủ căn cứ để khởi tố nên tiến hành điều tra trước khi lập án.

Sáng 25/11, Viện Pháp y Quốc gia đã thực hiện khám nghiệm tử thi và đưa ra kết luận sơ bộ rằng nguyên nhân tử vong là "sốc do chấn thương". Kết quả này khiến cảnh sát lập tức tiến hành bắt khẩn cấp mẹ ruột và cha dượng.

Theo điều tra, bé C là con chung của A với chồng cũ. A hiện chung sống như vợ chồng với B và đang mang thai 8 tháng. Trong lời khai ban đầu, A phủ nhận hành vi bạo hành, cho rằng “các vết xước là do bé bị con chó trong nhà cào”.

Cảnh sát tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc và nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của bé.

Nguồn: YTN