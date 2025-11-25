Cảnh sát Italy khám xét cơ sở Amazon trong cuộc điều tra nghi vấn buôn lậu từ Trung Quốc

Biểu tượng Tập đoàn công nghệ Amazon của Mỹ tại một trung tâm phân phối ở North Las Vegas, Nevada. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cảnh sát tài chính Italy và cơ quan hải quan đã tiến hành khám xét hai cơ sở của Amazon tại Cividate al Piano và Milan trong cuộc điều tra nghi vấn buôn lậu hàng hóa từ Trung Quốc. Tại trung tâm logistics ở Bergamo, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 5.000 sản phẩm, gồm đồ chơi, ốp điện thoại, nồi chiên không dầu và nhiều mặt hàng tiêu dùng nhỏ.

Tại trụ sở Amazon ở Milan, cảnh sát cũng thu giữ thiết bị công nghệ thông tin và xác định quản lý phụ trách vận chuyển hàng hóa tại Italy.

Amazon hiện chưa đưa ra bình luận về các cuộc điều tra này.

Cuộc điều tra mới được mở rộng từ vụ trốn thuế trị giá 1,2 tỉ Euro. Công tố viên cáo buộc Amazon bị sử dụng như một “con ngựa thành Troy”, cho phép hàng hóa Trung Quốc lưu thông tại Italy mà không nộp thuế đầy đủ. Nhiều công ty Italy liên quan được cho là đứng tên thay cho các thực thể Trung Quốc.

Giới chức Italy nghi ngờ hàng hóa được đưa từ Trung Quốc vào Liên minh châu Âu, sau đó vào Italy qua các kênh chưa xác định, mà không nộp thuế bán hàng hoặc thuế hải quan. Những sản phẩm này sau đó được vận chuyển và tiêu thụ qua nền tảng của Amazon. Công tố viên Milan đang điều tra hành vi buôn lậu và vi phạm bộ luật hải quan của EU.

Theo một số nguồn tin, quy mô vụ việc có thể lên tới khoảng 500.000 sản phẩm và cuộc điều tra có thể được mở rộng sang nhiều quốc gia EU khác. Các công tố viên Milan đã trình bày vụ việc với đại diện nhiều nước tại trụ sở cơ quan điều tra của Liên minh châu Âu Eurojust hồi tháng 7.

Trong vụ trốn thuế ban đầu, công tố viên điều tra 3 quản lý và đơn vị Amazon tại Luxembourg liên quan tới doanh số bán hàng trực tuyến ở Italy giai đoạn 2019 - 2021. Theo hồ sơ điều tra, thuật toán của Amazon cho phép bán hàng từ các nguồn ngoài EU mà không tiết lộ danh tính, giúp né thuế bán hàng tại Italy. Amazon trước đó khẳng định tuân thủ luật thuế. Cơ quan thuế Italy đã gửi đề xuất dàn xếp để tập đoàn xem xét trong tháng 12.