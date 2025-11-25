Đối đầu không tặc, nữ tiếp viên dũng cảm chắn đạn, cứu hơn 200 người

Ngày 5/9/1986, chiếc Boeing 747-12 Pan Am 73 chở 379 người bị 6 tên không tặc thuộc tổ chức Abu Nidal cướp khi đang quá cảnh tại sân bay K arachi, Pakistan. Giữa tình thế hỗn loạn, nữ tiếp viên trưởng Neerja Bhanot bình tĩnh, mở cửa thoát hiểm và cứu sống hàng trăm hành khách trước khi bị đám không tặc bắn chết.

Vụ không tặc địa ngục

Theo lịch trình, chiếc máy bay Pan Am 73 khởi hành từ Mumbai, Ấn Độ, quá cảnh tại Karachi, Pakistan, tiếp tục tới Frankfurt trước khi hạ cánh tại sân bay John F. Kennedy ở New York. Phần lớn hành khách là người Ấn Độ, số ít còn lại đến từ Mỹ, Anh và Pakistan. Phi hành đoàn gồm 4 phi công người Mỹ và 13 tiếp viên Ấn Độ, trong đó Neerja Bhanot đảm nhận vai trò trưởng tiếp viên.

Phi hành đoàn của chuyến bay Pan Am 73. (Nguồn: BBC)

Khoảng 6 giờ sáng, khi chiếc Pan Am quá cảnh ở Karachi để lấy nhiên liệu và đón thêm hành khách, một chiếc xe tải nhỏ bất ngờ xuất hiện, chở bốn tên không tặc do Zayd Hassan Abd al-Latif Safarini cầm đầu.

Chiếc xe lao thẳng qua trạm kiểm soát an ninh. Đám khủng bố xả súng khiến hai nhân viên mặt đất của Hãng hàng không Kuwait Airways thiệt mạng.

Chưa đầy 3 phút sau, 2 tên khủng bố khác cải trang thành nhân viên an ninh sân bay, mang theo lựu đạn tiếp ứng cho đồng bọn.

Nữ tiếp viên trưởng Neerja Bhanot đã cảnh báo phi hành đoàn qua hệ thống liên lạc nội bộ, giúp phi công, cơ phó và kỹ sư máy bay thoát ra được bằng cửa thoát hiểm trước khi không tặc đến.

Trong khoảng 16 giờ tiếp theo, tên trùm khủng bố Zayd Hassan Abd al-Latif Safarini yêu cầu phi hành đoàn mới điều khiển chiếc máy bay đến Larnaca để giải phóng tù nhân Palestine. Hắn đe dọa giết tất cả các hành khách nếu không được đáp ứng yêu cầu. Safarini cướp hộ chiếu, dò xét quốc tịch của từng người.

Hành khách bị thương được đưa đi cấp cứu. (Nguồn: UtterlyIntersting)

Khi trời tối, nhóm không tặc tập trung hành khách vào giữa cabin. Sau khi đọc lời cầu nguyện, bọn chúng mở "cuộc tấn công cuối cùng", ném lựu đạn và xả súng, giết thêm ít nhất 20 người, hàng chục người khác bị thương.

Alluajad Kemal, một hành khách người Pakistan, nhớ lại: “Mọi người chen chúc, dẫm đạp lên nhau trong hoảng loạn. Tiếng trẻ con khóc, tiếng van xin, cùng những câu kinh cầu trộn lẫn khiến cabin trở nên hỗn loạn. Sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi chúng bắn chết Rajesh Kumar, 28 tuổi, công dân Mỹ gốc Ấn Độ, nhằm gây sức ép buộc tổ lái quay lại. Sau đó, thi thể của anh Kumar bị ném ra ngoài đường băng qua cửa thoát hiểm…”

Tiếp viên Madhvi Bahuguna vẫn cảm thấy kinh hoàng khi nhớ lại: "Tôi nghe tiếng kẻ cầm đầu hét: "Giết hết tất cả bọn chúng!", rồi lập tức, hàng loạt đạn vang lên, lựu đạn nổ khắp nơi, xen lẫn tiếng kêu cứu của nạn nhân, khiến khoang máy bay trở thành một địa ngục thật sự".

Cũng theo Madhvi, giữa tình cảnh hỗn loạn ấy, nữ tiếp viên trưởng Neerja Bhanot vẫn giữ được bình tĩnh. Với lòng dũng cảm và sự mưu trí, cô nhanh chóng dẫn đường cho các hành khách thoát hiểm khẩn cấp, cứu sống hàng trăm người.

Hành động quả cảm

Ông Murphy, 60 tuổi, một hành khách may mắn sống sót sau vụ khủng bố kể lại: "Neerja Bhanot là người đầu tiên báo tin cho cơ trưởng, cơ phó và các sĩ quan khác rằng chiếc máy bay có khả năng bị không tặc. Theo chỉ dẫn của cô ấy, họ đã rời khỏi buồng lái, đảm báo chiếc máy bay không thể cất cánh".

Nữ tiếp viên trưởng Neerja Bhanot. (Nguồn: FoxStarHindi)

Theo lời kể của ông, Neerja không hề phân biệt giữa hành khách Ấn Độ hay hành khách Mỹ. Cô đã cùng một tiếp viên khác giúp mọi người thoát ra khỏi máy bay bằng cửa thoát hiểm, ngay cả khi những kẻ khủng bố đang xả súng tấn công họ. Neerja đã thể hiện sự dũng cảm phi thường khi che chắn cho 3 đứa trẻ trước loạt đạn của bọn khủng bố, chấp nhận hy sinh tính mạng để bảo vệ hành khách.

Bác sĩ Kishore Murthy, một người sống sót trong vụ không tặc, rùng mình khi kể lại khoảnh khắc chứng kiến Neerja bị bắn: "Ngồi ở hàng ghế thứ sáu, tôi đã chứng kiến cảnh chúng bắn cô ấy, tôi vẫn còn nhớ hình ảnh của Neerja trong những giây phút cuối cùng. Chúng nắm lấy tóc của Neerja rồi bắn cô ở cự ly gần".

Sau khi bị bắn vào hông, cô chảy máu rất nhiều nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo. Nữ tiếp viên trưởng được cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Bức tượng tưởng niệm hành động dũng cảm của Neerja Bhanot. (Nguồn: SBS Punjabi)

Hành động của Neerja đã cứu sống hàng trăm hành khách trước họng súng điên loạn của nhóm khủng bố. Để tưởng nhớ công lao to lớn của cô, Ấn Độ và Mỹ đã truy tặng nhiều giải thưởng cao quý, trong đó có Ashoka Chakra, huân chương danh giá nhất của Ấn Độ dành cho lòng dũng cảm.

Tinh thần anh dũng của Neerja đã trở thành đề tài cho bộ phim mang chính tên cô, do Ram Madhvani làm đạo diễn, sản xuất bởi hãng phim Mỹ Fox Star Studios công chiếu ngày 19/2/2016.

Câu chuyện về Neerja không chỉ truyền cảm hứng cho cả một thế hệ, mà còn góp phần thúc đẩy những thay đổi quan trọng trong quy trình an ninh hàng không trên toàn cầu. Gia đình cô đã thành lập Quỹ Neerja Bhanot Pan Am, nhằm tôn vinh ký ức về cô và hỗ trợ những con người có hành động quả cảm.