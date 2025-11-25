Giám đốc FBI cử lực lượng phản ứng nhanh bảo vệ bạn gái

Theo báo cáo của New York Times ngày 24/11, giám đốc Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel đang đối mặt với làn sóng chỉ trích gay gắt sau khi thông tin về việc ông sử dụng nguồn lực của người đóng thuế để bảo vệ bạn gái được tiết lộ.

Sự việc thu hút sự chú ý bắt đầu từ tháng 4 năm nay, khi Alexis Wilkins, 27 tuổi, bạn gái của ông Patel và là ca sĩ nhạc đồng quê, biểu diễn quốc ca tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Súng trường Quốc gia ở Atlanta.

Giám đốc FBI Kash Patel và bạn gái Alexis Wilkins chụp ảnh cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: X/@AlexisWikins

Theo lệnh của Giám đốc FBI, lực lượng phản ứng nhanh của Cảnh sát Mỹ (SWAT) từ văn phòng địa phương được cử đến bảo vệ cô.

Tuy nhiên, sau khi đánh giá tình hình và nhận thấy sự kiện đã có an ninh đầy đủ, các đặc vụ đã rời đi trước khi chương trình kết thúc. Quyết định này khiến ông Patel bất bình và chỉ trích gay gắt chỉ huy đội về việc "bỏ rơi" bạn gái ông và thiếu sót trong báo cáo công tác.

Đây không phải là trường hợp cá biệt. Theo New York Times, bạn gái của giám đốc FBI đã được các đội SWAT bảo vệ tại nhiều địa điểm khác nhau, bao gồm cả Nashville nơi cô sinh sống.

Vào cuối tháng 9, các đặc vụ chiến thuật tại Salt Lake City còn được triệu tập khẩn cấp từ hiện trường vụ ám sát Charlie Kirk, đồng minh lâu năm của cựu Tổng thống Trump, để bảo vệ bà Wilkins tại một sự kiện chính trị.

Tháng 5 vừa qua, cô cũng được đội an ninh của Giám đốc FBI tiếp đón tại sân bay London và sử dụng xe của Đại sứ quán Mỹ để đến gặp ông Patel tại một hội nghị an ninh quốc gia bí mật.

Vấn đề trở nên nghiêm trọng khi xét đến tính chất công việc của đội SWAT. Đây là lực lượng chuyên trách các nhiệm vụ nguy hiểm như giải cứu con tin, thực thi lệnh bắt giữ có rủi ro cao, chứ không được đào tạo chuyên sâu về bảo vệ nhân vật quan trọng.

Ông Patel bị chỉ trích vì sử dụng nguồn lực quốc gia cho mục đích cá nhân, đặc biệt là trong thời gian chính phủ đóng cửa. Ảnh: Reuters

Các quan chức hiện tại và cựu quan chức FBI cho rằng việc sử dụng đội SWAT để bảo vệ bạn gái giám đốc là "rất bất thường" và thiếu tính chuyên nghiệp, đặc biệt khi các quyết định được đưa ra tùy tiện với thông báo rất ngắn.

Bên cạnh việc sử dụng lực lượng SWAT, ông Patel còn bị chỉ trích vì dùng máy bay công vụ cho các chuyến đi cá nhân. Mặc dù giám đốc FBI được phép sử dụng máy bay nhà nước vì lý do an ninh, tần suất và mục đích các chuyến bay của ông đã gây ra nhiều thắc mắc.

Đáng chú ý, ngày 25/10, ông Patel dùng máy bay công vụ bay tới Pennsylvania chỉ để xem cô Wilkins biểu diễn tại một sự kiện đấu vật. Khi hình ảnh lan truyền và các nhà báo xác minh chuyến bay bằng dữ liệu công khai, ông đã sa thải một quan chức cấp cao FBI vì không che giấu số đăng ký máy bay.

Chi phí vận hành một chiếc Gulfstream của chính phủ lên tới 15.000 USD mỗi lần cất cánh, trong khi giám đốc chỉ phải hoàn trả bằng giá vé thương mại - thường chỉ vài trăm đô la.

Một phát ngôn viên FBI cho biết ông Patel đã thực hiện khoảng 12 chuyến bay cá nhân kể từ khi nhậm chức vào tháng 2, con số tương đương tổng số chuyến bay cá nhân của Robert Mueller trong 4 năm tại vị.

Điều gây tranh cãi là trước đây, ông Patel từng chỉ trích mạnh mẽ việc người tiền nhiệm Christopher Wray sử dụng máy bay công vụ. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2023, ông từng nói: "Không cần dùng chiếc G5 do chính phủ tài trợ để đi nghỉ. Có lẽ nên để máy bay 'nằm đất', vì mỗi lần cất cánh tốn 15.000 USD". Tuy nhiên, sau khi nhậm chức, ông không thực hiện cam kết này mà còn tăng cường sử dụng và hạn chế công khai thông tin về các chuyến bay.

Những chỉ trích không chỉ đến từ phe đối lập mà còn từ chính những người ủng hộ ông Patel. Grace Chong, nhân vật có ảnh hưởng làm việc cho Stephen Bannon - đồng minh của cựu Tổng thống Trump, đặt câu hỏi trên mạng xã hội X: " Cô ấy có được coi là vợ của Kash không? Nếu không thì tại sao chúng ta phải trả tiền cho điều này?", Cựu đặc vụ FBI Kyle Seraphin cũng cáo buộc ông Patel lạm dụng tài sản công.

Christopher O'Leary, cựu đặc vụ FBI cấp cao, nhận định: "V iệc sử dụng lạm dụng máy bay phản lực cho các chuyến đi cá nhân và phân công các đặc vụ SWAT để bảo vệ bạn gái cho thấy sự thiếu kinh nghiệm lãnh đạo, phán đoán và khiêm tốn". Các cựu quan chức cũng lo ngại về tính pháp lý, đặc biệt là liệu các thành viên SWAT có được bảo vệ về mặt pháp lý nếu xảy ra sự cố.

Phía FBI bào chữa thông qua phát ngôn viên Ben Williamson, khẳng định cô Wilkins nhận được hàng trăm lời đe dọa tính mạng đáng tin cậy, do đó việc bảo vệ là cần thiết.

Ông Williamson cũng nhấn mạnh chi phí vận chuyển của ông Patel tương đương các giám đốc tiền nhiệm và tuân thủ các "hướng dẫn đạo đức", nhưng từ chối cung cấp chi tiết cụ thể.

Tuần trước, cô Wilkins đăng tải hình ảnh các tin nhắn đe dọa trên mạng xã hội, có thời gian từ ngày 22/2/2025 - ngay sau lễ nhậm chức của ông Patel.

Cô Wilkins, ca sĩ nhạc đồng quê với các bài hát yêu nước và là nhà hoạt động ủng hộ quyền sở hữu súng, có hình ảnh công khai nổi bật hơn nhiều so với vợ/chồng các giám đốc FBI trước đây. Cô và ông Patel, 45 tuổi, đã hẹn hò khoảng 3 năm. Ông Patel là giám đốc FBI độc thân đầu tiên kể từ thời J. Edgar Hoover, nên các quy định bảo vệ vợ/chồng giám đốc không áp dụng hoàn toàn.

Vấn đề càng nghiêm trọng khi FBI đang đối mặt đề xuất cắt giảm ngân sách khoảng 500 triệu USD, khoản mà chính ông Patel đã ủng hộ trước Thượng viện.

Việc sử dụng nguồn lực công cho mục đích cá nhân trong bối cảnh cơ quan phải thắt chặt chi tiêu đã đặt ra câu hỏi về sự ưu tiên và trách nhiệm của người đứng đầu FBI. Nhiều người cho rằng dù cô Wilkins đối mặt mối đe dọa thực sự, việc sử dụng đội SWAT để bảo vệ trong các sự kiện công cộng là vượt mức cần thiết và không phù hợp với thông lệ thông thường.