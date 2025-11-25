Bàng hoàng cảnh người dân Thái Lan leo dây điện để chạy lũ

Theo thông tin từ người dân mắc kẹt, mực nước đã dâng lên đến tầng hai của nhiều căn nhà, khiến hàng chục hộ gia đình bị cô lập hoàn toàn và bắt đầu thiếu hụt các nhu yếu phẩm thiết yếu để duy trì sự sống.

Clip: Kang Namthip

Một người dùng Facebook tên “Kang Namthip” đã đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh ba người đàn ông phải liều mình leo trên dây điện, phía dưới là dòng nước lũ mênh mông bao quanh. Bài đăng kèm thông điệp kêu cứu:

"Xin hãy thương chúng tôi. Nhiều người vẫn đang chờ hy vọng để thoát ra. Nước đã lên tầng hai, thức ăn và nước uống đang cạn. Xin hãy giúp. Không thể liên lạc được bất kỳ đơn vị cứu hộ nào. Đường Phon Phiphichai, trước chùa Plak Krim Nai."

Những người dân tại khu vực cho biết họ buộc phải đánh cược mạng sống bằng cách bám vào dây cáp để rời khỏi khu vực bị chia cắt, tìm cách tiếp cận sự hỗ trợ từ bên ngoài. Hiện người dân dọc đường Phon Phiphichai, khu vực trước chùa Plak Krim Nai vẫn đang tuyệt vọng chờ lực lượng cứu hộ và các nhóm tình nguyện tiếp cận. Dòng nước đang dâng nhanh và chảy xiết khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Từ đêm thứ Hai (24/11), tình trạng ngập lụt tại Hat Yai đã diễn ra nghiêm trọng. Lượng mưa lớn chưa từng có và lũ quét từ các khu vực cao hơn đã khiến Thống đốc Songkhla Ratthasart Chidchoo phải ra lệnh sơ tán toàn bộ người dân.

Quân đội và Hải quân Thái Lan đã thông báo triển khai nhân sự, nguồn lực và vật tư để hỗ trợ nạn nhân lũ lụt ở Hat Yai và các khu vực bị ngập lụt khác ở miền Nam. Quân đội đã cung cấp thuyền bơm hơi và xe tải, trong khi Hải quân đã điều động nhân sự và nguồn lực, bao gồm cả trực thăng từ tàu HTMS Chakri Naruebet.

Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai báo cáo vào sáng ngày 25/11 rằng lũ lụt vẫn tiếp diễn ở 9 tỉnh phía Nam, với mực nước dâng cao ở hầu hết các khu vực.

Nguồn: Thairath