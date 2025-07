Không tặc gây náo loạn sân bay Canada, máy bay mất tích bí ẩn ở Úc

Sân bay quốc tế Vancouver – Canada phải tạm dừng hoạt động gần 40 phút ngày 15-7 (giờ địa phương) sau khi một chiếc Cessna 172 dùng trong huấn luyện bị đánh cắp.

CNN cho hay chiếc Cessna 172 cất cánh từ sân bay quốc tế Victoria rồi bay khoảng 65 km về phía Bắc đến sân bay Vancouver. Tiếp đến, nó bay lòng vòng gần sân bay nhộn nhịp này.

Theo đoạn ghi âm từ LiveATC.net, một kiểm soát viên không lưu đã cảnh báo các phi công: "Chúng tôi thông báo một máy bay bị cướp đang hoạt động gần sân bay Vancouver. Nếu các bạn thấy nó có xu hướng lao về phía mình, hãy chủ động né tránh".

Cảnh sát bao vây máy bay hạ cánh trái phép tại sân bay quốc tế Vancouver của Canada vào ngày 15-7. Ảnh: X/YyJdaniel

Quan sát từ mặt đất, nhiều người chứng kiến cảnh chiếc máy bay lượn thấp và bay lòng vòng.

Nhân viên kiểm soát không lưu buộc phải cho các máy bay khác đổi hướng để tránh va chạm, trong đó có một chiếc Boeing 737 của hãng hàng không WestJet Airlines, phải hủy hạ cánh khẩn cấp do chiếc Cessna 172 bay cắt ngang ở khoảng cách chỉ 6 km.

"Máy bay đột ngột ngoặt gấp ở độ cao thấp, tôi thực sự lo là có chuyện gì đó không ổn" - nhân chứng Paul Heeney nói.

Cuối cùng, chiếc Cessna hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Vancouver. Chỉ có nghi phạm duy nhất trên máy bay và đã bị bắt giữ ngay tại hiện trường.

Hiện danh tính và động cơ của người này chưa được công bố.

Đại diện sân bay Vancouver xác nhận sự cố kéo dài 39 phút và khiến 9 chuyến bay phải chuyển hướng sang các sân bay khác.

Trong khi đó, nhà chức trách Úc đang mở chiến dịch khẩn cấp tìm kiếm chiếc máy bay mất tích bí ẩn ở bang New South Wales.

Chiếc máy bay xuất phát từ Wangaratta, bang Victoria với một người duy nhất trên khoang. Theo thông tin từ cảnh sát bang New South Wales, vị trí cuối cùng của máy bay được xác định là ở phía Đông thị trấn Khancoban, khu vực có địa hình hiểm trở.

Nhiều khả năng máy bay đã rơi cách đường mòn Dargals ở vùng núi Snowy Valleys khoảng 500 m, theo News.com.au.

Chiến dịch tìm kiếm trên không và dưới mặt đất do nhiều lực lượng phối hợp bao gồm cả Cảnh sát bang New South Wales, Cơ quan dịch vụ khẩn cấp bang New South Wales (SES) đã được triển khai.

Cơ quan An toàn Hàng hải Úc (AMSA) cho biết họ được Cơ quan Dịch vụ Hàng không Úc thông báo rằng một chiếc máy bay đã không đến được sân bay Moruya ở bờ biển phía Nam bang New South Wales như dự kiến.

Chiến dịch tìm kiếm được triển khai từ trưa 15-7 nhưng đến 16 giờ chiều ngày 16-7 (giờ địa phương) vẫn chưa có kết quả. Hiện công tác tìm kiếm trên không đã buộc phải tạm dừng do tầm nhìn hạn chế, dự kiến được nối lại vào sáng 17-7 nếu điều kiện thời tiết cho phép.

Khu vực Khancoban tuyết rơi dày, nhiệt độ thấp khiến việc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích gặp nhiều trở ngại. Ảnh: NewsWire

"Các đội tìm kiếm dưới mặt đất gồm cảnh sát, SES, lực lượng bảo tồn thiên nhiên và công ty Snowy Hydro sẽ tiếp tục hoạt động đến cuối ngày 16-7 và nối lại công việc vào sáng sớm 17-7" - phát ngôn viên AMSA cho hay.

Phát ngôn viên AMSA nói thêm: "Các đội sẽ phải đối mặt với địa hình đồi núi hiểm trở, khó tiếp cận, bị ảnh hưởng bởi tuyết rơi dày trong những ngày gần đây".

Nhiệt độ tại Khancoban trong ngày được ghi nhận chỉ 5 độ C, với dự báo có mưa tuyết tại độ cao trên 1200 m trong những ngày tới.