Tước hiệu của thế hệ kế thừa: Hoàng tử George – Công chúa Charlotte – Hoàng tử Louis sẽ được gọi là gì khi Thân vương William lên ngôi?

Ngay khi Vua Charles qua đời, William sẽ lập tức trở thành quốc vương và chọn miếu hiệu (regnal name) cho triều đại của mình. Cùng lúc, vấn đề tước hiệu của Vương phi Kate và ba con cũng được đặt lên bàn.

Trong Hoàng gia Anh, việc ban tước là một nghi lễ lâu đời. Chẳng hạn, truyền thống phong tước Prince of Wales (Thân vương xứ Wales) cho con trai cả của nhà vua đã có từ năm 1301. Nhiều tước hiệu quan trọng thường được trao vào ngày cưới hoặc khi thành viên hoàng gia đủ tuổi trưởng thành.

Hiện tại, Hoàng tử George mới 12 tuổi, Công chúa Charlotte 10 tuổi và Hoàng tử Louis 7 tuổi. Nếu Thân vương William lên ngôi trong vài năm tới, rất có thể phải mất thêm một thời gian trước khi gia đình quyết định “chốt” các tước hiệu dài hạn cho từng con.

Hoàng tử George: Tương lai Thân vương xứ Wales

Ngay khoảnh khắc William trở thành vua, Hoàng tử George – con trai cả sẽ tự động “ôm” về mình một loạt tước hiệu theo truyền thống.

Trước hết, cậu sẽ trở thành Công tước xứ Cornwall (Duke of Cornwall), tước hiệu gắn với người thừa kế trực tiếp ngai vàng. Ở Scotland, George cũng sẽ mang tước Công tước xứ Rothesay (Duke of Rothesay).

Khả năng rất cao trong tương lai, George sẽ được phong Thân vương xứ Wales (Prince of Wales) - tước hiệu biểu tượng dành cho người kế vị. Tuy vậy, thời điểm trao tước này còn phụ thuộc vào độ tuổi và tình trạng hôn nhân của George lúc đó. Khi Vua Charles lên ngôi, Thân vương William khi ấy đã 40 tuổi và có gia đình, nên anh gần như lập tức trở thành Prince of Wales. Với George, William hoàn toàn có thể: Đợi đến khi con trai đủ trưởng thành; hoặc gắn việc phong Thân vương xứ Wales với ngày cưới của George.

Khi mang danh xưng Prince of Wales, George sẽ đi kèm thêm một số tước hiệu khác như Bá tước xứ Chester (Earl of Chester). Riêng tước Công tước xứ Cambridge (Duke of Cambridge) mà William từng mang trước đây sẽ khanh tự động chuyển cho George. Tước này sẽ “trả” về Hoàng gia (thuộc quyền Nhà vua), và có thể được dành lại cho một người khác trong tương lai.

Công chúa Charlotte: Danh xưng danh giá nhất dành cho phụ nữ

So với hai anh em, lựa chọn tước hiệu dành cho Công chúa Charlotte ít hơn nhiều.

Theo truyền thống, tước công tước (dukedom) chỉ phong cho nam giới. Phụ nữ chỉ trở thành nữ công tước khi kết hôn với một công tước. Vì vậy, Charlotte khó có một “Công quốc riêng” như anh trai hay em trai.

Tuy nhiên, có một tước hiệu mang tính danh dự rất cao có thể dành cho cô bé trong tương lai: Princess Royal (Vương nữ Hoàng gia). Đây là tước hiệu trọn đời, mang tính tôn vinh hơn là quyền lực.

Chỉ những công chúa đặc biệt mới được ban tước này. Từ khi được Vua Charles I tạo ra năm 1642 để dành tặng con gái là Công chúa Mary, đến nay mới chỉ có bảy vị công chúa từng mang danh xưng Princess Royal. Người đang giữ tước hiệu này hiện tại là Vương nữ Anne, con gái duy nhất của Nữ hoàng Elizabeth II.

Theo luật bất thành văn, mỗi thời chỉ có một Princess Royal, nên Charlotte chỉ có thể được phong tước này nếu… tước hiệu trở nên trống, tức là sau khi Vương nữ Anne qua đời.

Hoàng tử Louis: Nhiều khả năng, nhưng không tự động

Giống chị, Hoàng tử Louis sẽ khanh lập tức có tước hiệu mới khi cha lên ngôi. Tuy nhiên, với vị trí là con trai trong dòng kế vị, cậu bé có nhiều “cửa” hơn về lâu dài.

Một trong những lựa chọn dễ hình dung nhất là Công tước xứ York (Duke of York) – tước hiệu truyền thống thường được trao cho người con trai thứ hai của nhà vua từ thời Vua Edward IV (năm 1474). Cha của Nữ hoàng Elizabeth II – Vua George VI trước đây cũng từng là Duke of York, trước khi bất ngờ lên ngôi sau khi anh trai là Vua Edward VIII thoái vị năm 1936.

Tuy vậy, câu chuyện hiện đại khiến tước hiệu này trở nên nhạy cảm: Em trai của Vua Charles, cựu Vương tử Andrew, từng giữ danh xưng Duke of York nhưng đã bị tước bỏ tước hiệu này cũng như các tước vị hoàng gia khác sau loạt bê bối. Điều đó khiến nhiều người tin rằng cái tên “York” đã bị “vấy bẩn” và có thể sẽ khanh còn được sử dụng trong tương lai.

Vì thế, con đường tước hiệu của Hoàng tử Louis nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào: Những công quốc nào còn trống vào thời điểm đó; Việc Hoàng gia có muốn dùng lại danh xưng “Duke of York” hay sẽ chọn một tước hiệu khác an toàn hơn.

Trong mọi kịch bản, có một điều chắc chắn: Khi Thân vương William trở thành vua, thế hệ tiếp theo của Hoàng gia với Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis sẽ mở ra một “bản đồ tước hiệu” mới vừa tiếp nối truyền thống, vừa phản ánh cách Hoàng gia điều chỉnh hình ảnh trong thời đại hiện đại.

