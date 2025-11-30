Xả súng kinh hoàng tại tiệc sinh nhật trẻ em ở Mỹ, nhiều người thương vong

4 người thiệt mạng và 10 người đã bị thương trong một vụ xả súng xảy ra tại buổi họp mặt gia đình mừng sinh nhật của một trẻ em ở một phòng tiệc tại Stockton, California, Mỹ, các quan chức cảnh sát trưởng cho biết vào tối thứ Bảy (29/11).

Heather Brent, người phát ngôn văn phòng cảnh sát trưởng Hạt San Joaquin, cho biết các nạn nhân bao gồm cả trẻ em và người lớn. Những dấu hiệu ban đầu “cho thấy đây có thể là một vụ tấn công có chủ đích”, Brent nói trong một cuộc họp báo tại hiện trường.

“Ngay trước 6 giờ tối, trung tâm điều phối của chúng tôi nhận được báo cáo về một vụ xả súng xảy ra gần dãy nhà 1900 của Đại lộ Lucile ở Stockton. Chúng tôi có thể xác nhận vào thời điểm này rằng khoảng 14 cá nhân đã trúng đạn, và bốn nạn nhân đã được xác nhận tử vong,” văn phòng cảnh sát trưởng viết trong một bài đăng trên mạng xã hội.

“Đây là một cuộc điều tra rất tích cực và đang diễn ra, thông tin vẫn còn hạn chế... Các thám tử đang tích cực làm việc để xác định các tình huống dẫn đến thảm kịch này.”

Hình ảnh tại hiện trường

Vụ xả súng xảy ra bên trong phòng tiệc, nơi dùng chung bãi đậu xe với các cơ sở kinh doanh khác.

Các thám tử vẫn đang làm việc để xác định động cơ có thể có.

Các nhà chức trách chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết về tình trạng của các nạn nhân. Các quan chức cho biết trước đó rằng một số người đã được đưa đến bệnh viện.

“Tối nay, trái tim tôi nặng trĩu một cách khó diễn tả thành lời,” Phó Thị trưởng Stockton, Jason Lee, viết trên mạng xã hội.

“Là một người lớn lên trong cộng đồng này, tôi cảm thấy tan nát và tức giận khi biết về vụ xả súng hàng loạt tại tiệc sinh nhật của một đứa trẻ. Một bữa tiệc sinh nhật không bao giờ nên là nơi các gia đình phải lo sợ cho mạng sống của mình.”

Stockton là một thành phố với 320.000 dân, cách Sacramento khoảng 65km (40 dặm) về phía nam.

Thị trưởng Christina Fugazzi nói: “Các gia đình nên ở bên nhau thay vì ở bệnh viện, đứng cạnh người thân của họ, cầu nguyện rằng họ sẽ sống sót.”

Nguồn: SCMP