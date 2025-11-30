Những hình ảnh không thể nói nên lời 4 ngày sau hoả hoạn lịch sử tại Hong Kong (Trung Quốc)

Nước mắt và nỗi buồn đã tuôn rơi khi Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục tưởng nhớ các nạn nhân của vụ cháy chết người nhất thành phố trong nhiều thập kỷ vào Chủ Nhật (30/11). Người dân xếp hàng dài tại hiện trường, cũng như ở Trung tâm và tại các hội trường để bày tỏ lòng thành kính, viết lời tưởng niệm, cầu nguyện và đặt hoa.

Những giọt nước mắt nghẹn ngào và những bó hoa trắng

Lần đầu tiên kể từ vụ hỏa hoạn bùng phát hôm thứ Tư tại khu nhà Wang Fuk, Tai Po (Đại Bộ), số người chết ở mức 128 vào thứ Bảy, 79 người bị thương, trong đó có 12 lính cứu hỏa, trong khi khoảng 150 người vẫn "không thể liên lạc", theo cảnh sát.

Ngày 30/11, cảnh sát vẫn phát hiện một số thi thể tại các toà nhà. Số lượng thi thể được tìm thấy vào Chủ Nhật vẫn chưa được xác nhận vì công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành.

Cờ tại tất cả các tòa nhà và cơ sở của chính quyền, bao gồm cả các văn phòng ở nước ngoài, cũng sẽ được treo rủ cho đến thứ Hai (1/12).

Công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục vào ngày thứ năm sau khi đám cháy bùng phát. Vụ cháy được báo cáo lần đầu lúc 14:51 thứ Tư và nhanh chóng lan rộng. Những cột khói đen khổng lồ bốc lên cao ngút trời khi ngọn lửa nhanh chóng lan sang 7 trong số 8 tòa nhà trong khu dân cư.

Không khí yên tĩnh và u ám tại hội trường tưởng niệm

Không khí trong nhà tưởng niệm ở Phủ Hoành, Đại Bộ thật yên tĩnh. Mọi người xếp thành ba hàng, chờ ghi lời chia buồn vào sổ tang.

Một chiếc bàn dài phủ khăn trải bàn trắng và trang trí bằng sáu bó hoa được đặt ở phía trước sân khấu.

Bella Tse, 36 tuổi, một nhân viên bán hàng, đến cùng chồng và cậu con trai 8 tuổi.

“Vợ chồng tôi đã đến hiện trường, nhưng chúng tôi chỉ đưa con đến phòng tang lễ. Tôi muốn con hiểu rằng chúng ta cầu nguyện cho người đã khuất như thế nào, và rằng một đám cháy có thể cướp đi bao nhiêu sinh mạng”, cô nói.

“Chúng tôi không đưa con đến hiện trường vì sợ quá đau lòng. Thằng bé đã yêu cầu chúng tôi chuyển kênh khi chúng tôi xem tin tức về vụ cháy trên tivi quá lâu.”

Những hàng dài bất tận người đến đưa hoa tưởng niệm tại hiện trường

“Sau khi thoát nạn, tôi càng trân trọng những gì mình đang có”

Ông Au King-kwan, một người về hưu 70 tuổi sống ở tầng 25 của tòa nhà Wang Tai, chia sẻ kinh nghiệm thoát khỏi đám cháy và khuyến khích mọi người tiếp tục sống.

Ông kể rằng ông ngửi thấy mùi gì đó cháy khét và vợ ông nghe thấy tiếng nứt vỡ ở nhà vào chiều thứ Tư, nhưng chuông báo cháy không hề kêu. Ông đi thang máy xuống tầng dưới để kiểm tra xem chuyện gì đang xảy ra và thấy toàn bộ tiền sảnh chìm trong biển lửa.

“Tôi biết đi thang máy trong lúc hỏa hoạn rất nguy hiểm. Nhưng lúc đó, tôi cảm thấy thời gian quan trọng hơn. Đi bộ xuống 25 tầng sẽ mất nhiều thời gian hơn, và lửa có thể lan rất nhanh. Vậy nên tôi chỉ nghĩ, kệ đi - cứ thử vận may xem sao,” ông nói, tay giơ ra những bức ảnh đám cháy chụp được khi chạy thoát thân.

Nạn nhân sống sót nghẹn ngào chia sẻ về những gì đã xảy ra

Ông nói rằng mình đã ở tại hội trường cộng đồng 4 ngày và sẽ chuyển đến một khách sạn ở Mong Kok vào cuối ngày hôm nay. Ông cũng đã xin được một chỗ ở tạm thời ba tháng ở Kwun Tong nhờ sự hỗ trợ của chính phủ, nhưng không biết điều gì sẽ xảy ra sau đó.

“Sau khi thoát nạn, tôi càng trân trọng những gì mình đang có hơn. Đây là một bài học đắt giá. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn phải bước tiếp.”

Nguồn: SCMP