Ít nhất 500 người thiệt mạng vì lũ lụt và sạt lở ở Đông Nam Á

Số người thiệt mạng do lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng tại Đông Nam Á vượt quá 500 vào ngày 29/11, khi các hoạt động cứu hộ và dọn dẹp tiếp tục tại Indonesia, Thái Lan và Malaysia.

Mưa lớn do gió mùa nhấn chìm nhiều khu vực trong tuần qua, gây thiệt hại nặng nề, khiến hàng trăm người chết và hàng nghìn người mắc kẹt, nhiều người phải tránh nạn trên nóc nhà chờ cứu hộ.

Mưa lớn do gió mùa nhấn chìm nhiều khu vực trong tuần qua, khiến hàng trăm người chết và hàng nghìn người mắc kẹt.

Tại Indonesia, lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn để tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất ở đảo Sumatra, nơi ít nhất 350 người thiệt mạng và 279 người còn mất tích. Riêng tại Bắc Sumatra, số người chết tăng lên 166, trong khi Tây Sumatra ghi nhận 90 người thiệt mạng. Tỉnh Aceh cũng báo cáo tìm thấy 47 thi thể, theo ông Suharyanto - người đứng đầu Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia.

Hơn 3.500 cảnh sát được huy động để tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ phân phát viện trợ cho hơn 28.400 người phải sơ tán đến các khu trú ẩn tạm thời.

Khoảng 80.000 người trên ba tỉnh thuộc đảo Sumatra được sơ tán và vẫn còn hàng trăm người mắc kẹt.

Cứu hộ lũ lụt ở Indonesia.

Tại Thái Lan, hơn 1,4 triệu hộ dân - tương đương 3,8 triệu người - bị ảnh hưởng bởi đợt lũ này. Riêng tại tỉnh Songkhla ở miền Nam, mực nước dâng đến 3 mét và khiến ít nhất 145 người thiệt mạng, trở thành một trong những trận lũ tồi tệ nhất trong 10 năm qua.

Tính đến 29/11, tổng số người chết tại 8 tỉnh của Thái Lan tăng lên 162. Tại Hat Yai - khu vực chịu thiệt hại nặng nề - bệnh viện phải chuyển thi thể vào xe tải đông lạnh vì nhà xác quá tải.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul đến thăm một trung tâm sơ tán hôm 28/11 và thừa nhận những thiếu sót của chính phủ trong công tác ứng phó lũ lụt. Ông công khai xin lỗi người dân và cho biết công tác dọn dẹp tại địa phương sẽ kéo dài hai tuần. Chính phủ Thái Lan cũng công bố các gói hỗ trợ, bao gồm khoản bồi thường lên tới 2 triệu baht (tương đương 62.000 USD) cho gia đình có người thiệt mạng.

Khi nước bắt đầu rút, một chủ cửa hàng Rachane Remsringam trở lại cửa tiệm của mình và thất vọng khi thấy hàng hóa bị cuốn trôi và thiệt hại lên tới hàng trăm nghìn USD. Ông cho biết cửa hàng Madam Yong của mình còn bị cướp phá sau thảm họa.

Một nạn nhân khác, bà Amphorn Kaeophengkro, kể với Reuters rằng bà cùng 7 người trong gia đình phải đứng suốt 48 giờ trên bàn, khung cửa sổ và máy giặt ở tầng hai nhà mình tại Hat Yai, nơi ghi nhận lượng mưa 335mm vào hôm 28/11 tuần trước - mức cao nhất trong 300 năm. “Chúng tôi chỉ nghĩ đến việc làm sao để sống sót”, bà nói trong ánh nến khi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa sau khi nước rút.

Tại Malaysia, hai người thiệt mạng do lũ lụt mưa lớn khiến nhiều khu vực ở bang Perlis ngập sâu.

Mùa mưa gió mùa hằng năm, thường diễn ra từ tháng 6 đến tháng 9, gây mưa lớn và nguy cơ sạt lở. Tuy nhiên, một cơn bão nhiệt đới gần đây khiến tình hình nghiêm trọng hơn. Số người thiệt mạng ở Indonesia và Thái Lan lần này thuộc mức cao nhất trong nhiều năm qua.

Biến đổi khí hậu được cho là nguyên nhân làm thay đổi mô hình bão, kéo dài thời gian, tăng cường độ mưa và khiến lũ quét, sạt lở cũng như gió giật mạnh xảy ra thường xuyên hơn.