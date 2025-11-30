Ngửi thấy mùi hôi phía sau ô tô, tài xế quay đầu lại xem thì sốc nặng

Một người đàn ông ở huyện Hoa Liên, Đài Loan, Trung Quốc, đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện thi thể của một người lạ mặt ở phía sau xe ô tô của mình.

Zeng, chủ sở hữu chiếc xe, làm việc tại một nhà máy sản xuất tấm kim loại ở thị trấn Ji'an. Anh ta khai với cảnh sát rằng thường để xe không khóa bên trong khuôn viên nhà máy.

Sáng 18/11, Zeng đã trở lại chiếc xe của mình sau lần lái cuối cùng cách đó 3 ngày. Tuy nhiên, khi đang lái xe, anh nhận thấy mùi hôi thối lan tỏa khắp ô tô. Quay đầu lại, anh sững sờ phát hiện một người đàn ông nằm bất động ở phía sau.

Sau đó, Zeng đã báo cảnh sát về phát hiện của mình. Cảnh sát sau đó xác định người đã chết là ông Liu, 64 tuổi.

Tài xế phát hiện thi thể người đàn ông ở sau xe.

Đoạn clip từ camera an ninh tại khu vực cho thấy ông Liu đi vào khuôn viên nhà máy vào khoảng 10h sáng ngày 17/11. Sau đó không thấy ông rời đi nữa. Người quá cố sống tại làng Gan Cheng, thị trấn Ji'an.

Một ngày trước khi vào khu vực nhà máy, ông Liu đã đến đồn cảnh sát Guanghua để hỏi đường đến nơi làm việc của một người bạn. Các sĩ quan không thể hỗ trợ vì ông Liu không cung cấp thông tin chi tiết cụ thể.

Gia đình sau đó nói với cảnh sát rằng ông Liu thường xuyên ra khỏi nhà mà không báo trước nên họ không nhận ra có điều gì bất thường.

Cảnh sát không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu vật lộn nào tại hiện trường. Ngoài ra, trên cơ thể ông Liu cũng không có bất kỳ thương tích bên ngoài nào.

Các nhà điều tra nghi ngờ rằng ông Liu có thể đã vào chiếc xe không khóa để tìm nơi trú ẩn và tử vong đột ngột, có thể là do thời tiết giá lạnh.

Vụ án đã được chuyển đến Văn phòng Công tố quận Hoa Liên.

Thi thể cũng sẽ được khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong chính xác. Cảnh sát tiếp tục xem xét các cảnh quay và bằng chứng để xác nhận trình tự sự việc.