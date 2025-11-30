Một gia đình Thái Lan sống sót giữa trận lũ lịch sử nhờ bám trụ vào đồ đạc

Songkhla

Các đợt mưa lớn do gió mùa gây ra đã khiến miền Nam Thái Lan chìm trong lũ lụt nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng của hàng trăm người và khiến hàng nghìn hộ dân phải sơ tán. Tại thành phố Hat Yai, tỉnh Songkhla, một gia đình 8 người đã mắc kẹt suốt 48 giờ trên tầng 2 ngôi nhà của mình khi nước lũ dâng nhanh, không kịp thoát thân.

Ngày 22/11, khi nước lũ bất ngờ ập vào nhà, bà Amphorn Kaeophengkro (44 tuổi) cùng 7 thành viên trong gia đình chỉ kịp chạy lên tầng trên. Nước dâng cao đến mức toàn bộ tầng 2 gần như chìm trong dòng nước xiết; bàn ghế bắt đầu nổi lên, buộc họ phải bấu víu vào vài vị trí khô hiếm hoi như mép cửa sổ, mặt bàn hay máy giặt.

"Chúng tôi chỉ nghĩ đến việc làm sao sống sót" - bà Amphorn chia sẻ với phóng viên Reuters trong ánh nến leo lắt khi gia đình bắt đầu dọn dẹp nhà cửa sau khi nước rút - "Chúng tôi chỉ mong mọi người xung quanh đều được an toàn".

Trong lúc mắc kẹt, gia đình bà Amphorn thỉnh thoảng gọi lớn sang nhà hàng xóm hoặc với theo người đi thuyền để cầu cứu. "Nếu có ai đi qua, chúng tôi cố hét lên xem họ có giúp được gì không. Dù không thay đổi được nhiều, ít nhất chúng tôi đã thử", bà kể lại.

Đường phố tràn ngập rác sau khi nước lũ rút tại tỉnh Songkhla, miền Nam Thái Lan, ngày 29/11/2025 (Ảnh: AP)

Theo giới chức Thái Lan, trận lũ quét qua 9 tỉnh miền Nam đã khiến 162 người thiệt mạng, riêng Songkhla có 126 người. Hat Yai ghi nhận lượng mưa 335 mm trong 2 ngày, mức cao nhất trong vòng 300 năm.

Ở Hat Yai và các khu vực lân cận, nhiều nơi vẫn chưa khôi phục điện, người dân tiếp tục đối mặt với khó khăn sau lũ. Chính phủ khẳng định sẽ hỗ trợ tối đa để giúp các địa phương sớm vượt qua thảm họa được xem là tồi tệ nhất trong nhiều năm qua.



Chính phủ Thái Lan đã miễn nhiệm quận trưởng Hat Yai và điều chuyển trưởng cảnh sát quận sau những phê phán về công tác ứng phó ban đầu. Đồng thời, các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp được kích hoạt, bao gồm bồi thường lên tới 2 triệu Baht (62.000 USD) cho các gia đình có người thiệt mạng.

Trận lũ lịch sử tuần qua cũng gây thương vong lớn tại Indonesia và Malaysia, nâng tổng số người thiệt mạng trong khu vực lên hơn 300 người. Tại Sumatra (Indonesia), lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận các vùng bị cô lập; trong khi tại Thái Lan, một số bệnh viện phải dùng xe đông lạnh để bảo quản thi thể do nhà xác quá tải.