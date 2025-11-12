Con voi bất hạnh nhất lịch sử

Cho đến nay, câu chuyện về cái chết thảm khốc của chú voi biểu diễn xiếc tên "Mary Khát Máu" (Murderous Mary) vẫn là một trong những ví dụ kinh hoàng nhất về bạo hành động vật dã man trong lịch sử xiếc Mỹ. Người ta vẫn không thể quên hình ảnh con voi 5 tấn bị treo cổ tới chết.

Câu chuyện về cái chết thảm thương của Mary bắt đầu vào cuối thế kỷ 19 với sự góp mặt của Charlie Sparks, chủ gánh xiếc Sparks World Famous Shows. Cha của Charlie đã mua Mary khi nó mới được 4 tuổi, và chú voi nhanh chóng trở thành ngôi sao.

Mary được gọi là "Con vật còn sống lớn nhất trên trái đất" với trọng lượng 5 tấn và tài năng đặc biệt như chơi nhạc cụ, đứng bằng đầu và bắt bóng chày. Mary chính là linh hồn mang lại nguồn thu nhập lớn cho gánh xiếc. Tuy nhiên, cuộc đời của "ngôi sao" này đã kết thúc trong bi kịch không ai ngờ.

Bi kịch xảy ra khi đoàn xiếc đến Kingsport, Tennessee. Charlie Sparks đã thuê một người giúp việc thiếu kinh nghiệm tên là Walter “Red” Eldridge làm quản lý voi. Trong một buổi biểu diễn, Mary dừng lại ăn miếng dưa hấu. Eldridge đã nổi cơn thịnh nộ, dùng roi và "gậy huấn luyện thú" có móc sắt đánh đập con vật tới tấp. Hành vi tàn bạo này đã kích động Mary. Con voi khổng lồ này trở nên hung dữ mất kiểm soát và dùng vòi quật, đập hoặc dùng ngà đâm Eldridge, khiến anh ta thiệt mạng ngay tại chỗ.

Sau cái chết của Eldridge, đám đông hoảng loạn, la hét đòi "Giết con voi đó đi". Một thợ rèn đã dùng súng lục bắn Mary, nhưng chú voi chỉ đứng yên, khuôn mặt đáng thương và thờ ơ. Để xoa dịu cơn thịnh nộ của người dân, ông Charlie Sparks buộc phải đưa ra quyết định hành quyết Mary. Sau khi cân nhắc các phương án man rợ khác như nghiền giữa hai đoàn tàu, Charlie quyết định treo cổ Mary vì không có phương tiện nào đủ sức mạnh để xử tử con vật nặng 5 tấn này.

Ngày hôm sau, 13 tháng 9 năm 1916, Mary đã được đưa tới hạt Unicoi, Tennessee. Hơn 2.500 người đã tập trung chờ xem Mary bị hành quyết. Trong lần cẩu đầu tiên, chiếc cần cẩu bị gãy khiến Mary rơi mạnh xuống đất, làm xương hông của nó bị gãy. Người ta phải thay bằng một chiếc cần cẩu khác, và lần này, con voi tội nghiệp đã bị treo lơ lửng cho đến chết trong tiếng vỗ tay của người xem.

Con vật tội nghiệp bị treo khoảng 30 phút trước khi bác sĩ thú y xác nhận Mary đã chết. Cái chết đầy bất hạnh và tàn bạo của con voi khổng lồ này đã trở thành một thảm kịch, là biểu tượng đau lòng về sự tàn nhẫn và bạo hành động vật trong lịch sử giải trí.

