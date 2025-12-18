Một thế hệ vô hình

Thị trường lao động Hàn Quốc đang đối mặt với một vấn đề nhức nhối ẩn sau những con số thống kê ấn tượng. Nếu chỉ nhìn vào các số liệu chính, thị trường dường như rất vững chắc: tỷ lệ việc làm đạt mức cao kỷ lục, tỷ lệ thất nghiệp nằm ở mức mà các nhà kinh tế coi là trạng thái "toàn dụng nhân dụng".

Tuy nhiên, bên dưới bề mặt trấn an đó là một sự xói mòn lặng lẽ. Trong 19 tháng liên tiếp, việc làm trong độ tuổi thanh niên đã sụt giảm. Nền kinh tế đang tạo ra việc làm, nhưng lại không dành cho thế hệ được kỳ vọng sẽ duy trì nó.

Sự thất bại về cơ cấu núp bóng con số

Đây không phải là một sự sụt giảm theo chu kỳ hay sự lệch pha tạm thời. Đó là một thất bại mang tính cơ cấu mà các chỉ số tiêu chuẩn khó lòng phản ánh được. Dữ liệu chính phủ Hàn Quốc cho thấy tỷ lệ việc làm cho những người từ 15-29 tuổi đã giảm xuống còn 44,3% vào tháng 11, thấp hơn cả tỷ lệ của những người trên 60 tuổi.

Hiện có hơn 700.000 người ở độ tuổi 20 và 30 được phân loại là không hoạt động kinh tế, họ chọn "nghỉ ngơi" thay vì tìm kiếm việc làm. Họ không xuất hiện trong số liệu thất nghiệp, nhưng họ chính là tâm điểm của sự tổn thương kinh tế quốc gia.

Ảnh: AFP

Khi các cánh cửa việc làm chất lượng thu hẹp

Nguyên nhân trực tiếp nhất là sự sụt giảm mạnh nguồn cung việc làm chất lượng. Các tập đoàn lớn đã cắt giảm khoảng 80.000 vị trí trong vòng một năm, mức giảm mạnh nhất từng được ghi nhận. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng ghi nhận lần đầu tiên mất việc làm ròng kể từ khi bắt đầu thu thập dữ liệu. Các lĩnh vực chủ chốt như sản xuất và xây dựng tiếp tục bị thu hẹp.

Tăng trưởng việc làm tổng thể đã chậm lại ở mức yếu nhất từ trước đến nay, ngay cả khi tổng số lượng tăng lên, chủ yếu nhờ vào các vị trí chăm sóc và phúc lợi do nhà nước tài trợ vốn tập trung vào những lao động lớn tuổi.

Cách thức tuyển dụng cũng thay đổi chóng mặt. Việc tuyển dụng hàng loạt cho các vị trí mới bắt đầu (entry-level) đã được thay thế bằng hình thức tuyển dụng cuốn chiếu, ưu tiên người có kinh nghiệm. Đối với các công ty đang phải đối phó với sự bất định, logic này rất rõ ràng. Nhưng đối với những sinh viên mới tốt nghiệp, cánh cửa gia nhập thường đóng sập lại trước khi họ kịp nhìn thấy.

Sự lệch pha giữa giáo dục và công nghiệp

Bên cạnh sự thắt chặt này, một sự méo mó sâu sắc hơn đang diễn ra. Trong khi thanh niên đối mặt với cơ hội ít đi, các ngành công nghiệp tăng trưởng nhanh lại thiếu nhân lực trầm trọng. Đến năm 2029, các lĩnh vực như AI, điện toán đám mây và dữ liệu lớn dự kiến sẽ thiếu hụt gần 580.000 lao động. Hệ thống giáo dục và đào tạo đã tụt hậu so với tốc độ thay đổi công nghiệp. Đồng thời, những sinh viên khoa học giỏi nhất đang đổ xô vào các trường y với tốc độ chưa từng thấy, làm suy yếu nguồn nhân lực công nghệ cao trong nước.

Hệ quả vượt xa khỏi việc mất đi những công việc thuần túy. Khảo sát cho thấy hơn 60% sinh viên năm cuối và người mới tốt nghiệp đang tìm việc một cách thụ động hoặc đã bỏ cuộc hoàn toàn. Sau khi nộp trung bình hơn 13 hồ sơ, tỷ lệ thành công ở vòng sàng lọc hồ sơ của họ chỉ vừa trên 2%.

Những sinh viên khoa học giỏi nhất lại đang đổ xô vào các trường y. Ảnh: Reuters

Cái giá của sự chậm trễ

Những lời từ chối lặp đi lặp lại dẫn đến sự rút lui. Thanh niên càng đứng ngoài thị trường lao động lâu, rào cản tái gia nhập càng trở nên dốc hơn.

Các phản ứng chính sách đang gặp khó khăn để theo kịp quy mô của thách thức này. Các chương trình đào tạo và thực tập đã mở rộng, nhưng phạm vi tiếp cận vốn dĩ hạn chế. Chúng chỉ phục vụ những người vẫn còn ý định tham gia, chứ không phải nhóm đang ngày càng lớn dần những người đã hoàn toàn rời bỏ.

Về cốt lõi, đây là một sự thất bại mang tính hệ sinh thái. Thị trường lao động, hệ thống giáo dục và chính sách công nghiệp đang vận hành lệch pha. Giải quyết vấn đề này đòi hỏi nhiều hơn là những sửa đổi nhỏ nhặt. Doanh nghiệp cần các ưu đãi và sự linh hoạt để tuyển dụng và đào tạo quy mô lớn. Giáo dục phải được gắn kết chặt chẽ với các ngành công nghiệp mới nổi thông qua sự hợp tác sâu sắc giữa đại học và doanh nghiệp.

Số liệu thống kê việc làm của Hàn Quốc có thể trông mạnh mẽ, nhưng chúng đang dựa trên một nền tảng ngày càng thu hẹp. Cái giá của việc chậm trễ cải cách sẽ không xuất hiện ngay trong kỳ công bố dữ liệu tiếp theo. Nó sẽ tích tụ lặng lẽ, dẫn đến tiềm năng tăng trưởng yếu hơn và một lực lượng lao động tuy có tên trên giấy tờ nhưng chưa bao giờ thực sự được huy động.

Nguồn: The Korea Herald