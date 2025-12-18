Vừa đi ra đằng sau chiếc xe chở rác, nữ nhân viên vệ sinh gặp tai nạn kinh hoàng, tử vong tại chỗ

Mới đây, một nữ công nhân vệ sinh môi trường tại Đài Loan (Trung Quốc) đã gặp một tai nạn thương tâm trong lúc làm việc, khiến nạn nhân tử vong. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho các tài xế vẫn lái xe sau khi sử dụng đồ uống có cồn.

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết, vụ việc mới xảy ra vào sáng thứ Ba, 16/12 vừa qua tại quận quận An Bình, thành phố Đài Nam. Khi đó, nữ công nhân vệ sinh môi trường là cô Chen, 23 tuổi đang làm công việc thu gom rác như bao ngày khác thì tai họa ập tới.

Cô Chen đã bị mắc kẹt giữa 2 chiếc xe sau vụ tai nạn.

Camera an ninh cho thấy hình ảnh cô Chen đang đi ra phía sau chiếc xe rác thì bị một chiếc Mercedes-Benz phóng từ đằng sau đâm vào với tốc độ cao.

Theo ETtoday, tài xế xe chở rác là bạn trai của Chen, khi nghe thấy tiếng va chạm và lập tức xuống xe kiểm tra. Bạn trai của Chen liên tục đập vào chiếc xe sang và kêu cứu một cách tuyệt vọng. Tuy nhiên, khi cảnh sát và lính cứu hỏa đến, nạn nhân Chen đã không còn dấu hiệu sự sống.

Trong khi đó, tài xế xe Mercedes-Benz là ông Zheng, 48 tuổi chỉ bị gãy chân, theo ftvnews.com.

Tài xế xe hơi, ông Zheng được xác định là đã lái xe trong tình trạng say rượu. Zheng được lính cứu hỏa giải cứu và đưa đến bệnh viện, ban đầu trong tình trạng hôn mê. Cảnh sát chỉ có thể lấy lời khai và điều tra nguyên nhân chi tiết của vụ tai nạn sau khi xác nhận ông ta đã tỉnh lại. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở sau đó cho thấy nồng độ cồn trong máu của Zheng là 0,95, gấp ba lần giới hạn cho phép.

Kết quả khám nghiệm tử thi ngày 16 tháng 12 cho thấy nạn nhân tử vong do đa chấn thương, trong đó có gãy xương vụn ở phần thân dưới do va chạm xe cộ.

Trang ftvnews.com đưa tin cảnh sát sẽ truy tố tài xế Zheng về tội gây nguy hiểm cho an toàn công cộng và gây chết người khi lái xe trong tình trạng say xỉn. Sau vụ tai nạn, có người nhận ra chiếc xe của ông ta, đồng thời cho biết thêm rằng trước đây ông này từng bị kết tội hành hung và bị phạt 55 ngày giam giữ. Gia đình của nạn nhân Chen dự định sẽ khởi kiện tài xế Zheng.