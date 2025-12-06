Xem lại camera chủ nhà sốc nặng khi thấy hành động này của tài xế giao đồ ăn

Theo New York Post, một tài xế giao đồ ăn của DoorDash tại bang Florida (Mỹ) đã gây phẫn nộ khi bị camera an ninh ghi lại cảnh nhặt cánh gà rơi xuống nền bê tông rồi nhét lại vào hộp đồ ăn trước khi giao cho khách, đồng thời còn liếm nước sốt dính trên ngón tay.

Đoạn video do khách hàng Trena Brown, sống tại Orange Park, chia sẻ với đài truyền hình WJXT mới đây, cho thấy sự việc xảy ra vào tháng cuối 11 tại nhà riêng của gia đình bà. Theo hình ảnh từ camera Ring gắn ở cửa, tài xế đang lôi đồ ăn ra khỏi túi cách nhiệt mang nhãn hiệu DoorDash thì một hộp cánh gà không xương bất ngờ rơi xuống đất.

Người này cúi xuống nhặt hộp lên và đậy lại, nhưng một chiếc cánh gà cùng nước sốt đã vương vãi trên bậc cửa bê tông. Thay vì vứt bỏ phần thức ăn đã chạm đất, tài xế bị ghi lại cảnh nhét chiếc cánh gà trở lại hộp đồ ăn, sau đó dùng giày đá lớp nước sốt còn sót lại trên nền trước khi rời đi.

Tài xế DoorDash ở Florida bị ghi hình nhặt cánh gà rơi đất bỏ lại vào hộp giao cho khách.

Đáng chú ý, camera còn ghi rõ khoảnh khắc người đàn ông liếm nước sốt trên ngón tay khi đi ngang qua cửa nhà khách hàng.

Chia sẻ với WJXT , bà Brown cho biết gia đình mình sẽ không hề hay biết chuyện nếu không có đoạn video từ camera an ninh. Sự việc khiến bà mất hoàn toàn niềm tin vào dịch vụ giao đồ ăn.

"Chúng tôi sẽ không gọi đồ ăn mang về nữa sau chuyện này", Brown nói. "Nếu người tài xế không thể giao đồ ăn một cách cẩn thận thì có lẽ anh không nên làm công việc này. Còn về phía DoorDash, tôi không rõ họ đào tạo tài xế như thế nào, nhưng có lẽ đã đến lúc cần siết chặt quy trình và yêu cầu đào tạo nghiêm túc hơn".

Brown cho biết bà đang kêu gọi DoorDash thay đổi quy trình tuyển chọn và huấn luyện tài xế nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm cho khách hàng.

Trong tuyên bố gửi tới truyền thông, DoorDash thừa nhận hành vi của tài xế hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn dịch vụ của công ty. Nền tảng giao đồ ăn này cho biết đang điều tra vụ việc và đã đưa ra cảnh cáo đối với tài xế liên quan.

Vụ việc đang gây làn sóng chỉ trích mạnh mẽ trên mạng xã hội, khi nhiều người đặt câu hỏi về tiêu chuẩn vệ sinh cũng như trách nhiệm giám sát chất lượng dịch vụ của các ứng dụng giao đồ ăn nhanh tại Mỹ.