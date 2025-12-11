Ông Pu Apirat đang lái xe và trò chuyện với vợ thì đột nhiên cảm thấy tê liệt khắp cơ thể ở Prachinburi, Thái Lan.

Đoạn clip ghi lại từ camera hành trình cho thấy ông Pu giảm tốc độ trước khi dừng xe an toàn bên vệ đường. Giọng nói của người đàn ông bắt đầu trở nên lắp bắp khi ông cố gắng trả lời.

Tài xế bị đột quỵ khi đang lái xe và màn xử lý bất ngờ

Sau đó, ông bắt đầu co giật, nằm xuống ghế và run rẩy không kiểm soát. Vợ ông, vẫn đang trong cuộc gọi video, hoảng sợ khi ông Pu khuất khỏi tầm nhìn của camera vào ngày 6/12.

Ông Pu kể lại: "Khi đang lái xe, tôi đột nhiên cảm thấy tê và ngứa ran, giọng nói của tôi trở nên lắp bắp.

Tôi nhanh chóng nói với vợ tôi, người đang gọi video, rằng tôi cảm thấy tê và ngứa ran. Cô ấy nhanh chóng bảo tôi tấp xe vào lề. Đột nhiên, cơ thể tôi bắt đầu co giật, như trong video".

Người đàn ông tấp xe vào lề đường trước khi lên cơn co giật.

Vợ ông Pu đã gọi điện thoại cầu cứu và một người bạn đã tìm thấy chiếc xe ô tô rồi đưa ông đến bệnh viện.

Người đàn ông cho biết thêm: "Khoảng 30 phút sau khi lên cơn co giật, một người bạn đã đến đón và đưa tôi đến bệnh viện".

Ông Pu được chẩn đoán bị tắc động mạch não, một mạch máu chính trong não bị tắc nghẽn, và được cho thuốc uống.

Ông nói: "Tôi được kê đơn thuốc. Bây giờ tôi đã về nhà".

Ông Pu cũng được khuyên nên tập vật lý trị liệu. Ông nói: "Bác sĩ nói tôi nên tập thể dục thường xuyên, nghỉ ngơi đầy đủ. Chăm sóc sức khỏe là rất quan trọng".

Phương Linh (t/h)